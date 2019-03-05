نفس الدرجة يمثل مصر في مسابقة الأفلام القصيرة بالأقصر الأفريقي

اعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عرض فيلم "نفس الدرجة" والذي يمثل مصر في المسابقة القصيرة.



الفيلم من بطولة ثراء جبيل، لبنى ونس، سمر نجيلي، وتدور قصته حول الفتاة البسيطة التي تبحث عن وظيفة أحلامها وفي رحلة الوصول لتلك الدرجة؛ تلجأ لحيلة تعرضها لاختبار؛ أصعب من اختبار الوظيفة ذاته.



الفيلم من إنتاج المعهد العالي للسينما وهو مشروع التخرج للمخرج مينا الدفشي إنتاج 2019، ويعتبر الفيلم عرضًا عالميا أول.