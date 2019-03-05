أمين الفتوى يثبت إرهاب جماعة الإخوان بنصوص حسن البنا.. فيديو

استعرض الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصوص الإرهابي حسن البنا، التي تؤكد على أن عناصر جماعة الإخوان إرهابيون.



وأضاف "عمران " في حواره مع الإعلامي محمد الباز في برنامج " 90 دقيقة" المذاع على قناة " المحور"، أن حسن البنا قال في أحد نصوصه:"لفظ الإرهاب من ألفاظ القرآن الكريم، وهو عقيدة إسلامية خالصة، ونحن لا ننتصر إلا بالإرهاب والرعب ويجب ألا ننهزم نفسيا من اتهامنا بالإرهاب.. نعم نحن إرهابيون".



وتابع: "حسن البنا أكد في نصوصه أن خطهم السياسي هو خط الرفض لكل ما هو قائم بدءا من المجتمع الذي يعتبرونه كافرا، وكذا رفضهم للحزب الحاكم باعتباره دائرة من دوائر الكفر ومن دخل فيها أصبح كافرا".



وأكمل:" حسن البنا لديه نصوص كثيرة تدعو إلى العنف، وتفكير سيد قطب قائم على تطويع الدين للوصول إلى الحكم".

