بداية من اليوم.. ممنوع دخول المقيمين إلى مكة المكرمة إلا في هذه الحالة

يبدأ اليوم، السبت، تطبيق إجراءات جديدة بشأن دخول المقيمين إلى مدينة مكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”؛ عن الأمن العام السعودي أنه تم بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من اليوم، السبت 25 / 10 / 1445 هـ الموافق 4 / 5 / 2024.

ويقضي الإجراء الجديد بمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى مكة.

وشدد الأمن العام على أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من مكة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.