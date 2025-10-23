قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إندونيسيا تدافع عن قرارها حظر مشاركة لاعبي الجمباز الإسرائيليين

صورة تعبيرية
القسم الخارجي

دافعت إندونيسيا عن قرارها منع لاعبي الجمباز الإسرائيليين من المشاركة في بطولة العالم المقامة في جاكرتا هذا الشهر.

وأكدت أنها تدرك تمامًا تبعات هذا القرار، وفق ما صرح به وزير الرياضة الإندونيسي إيريك توهير اليوم الخميس.

وجاء تصريح الوزير بعد أن حضت اللجنة الأولمبية الدولية جميع الاتحادات الرياضية الدولية على عدم استضافة أي بطولات أو فعاليات رياضية في إندونيسيا، عقب هذا القرار المثير للجدل.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، في بيان الأربعاء، إنها قررت تعليق جميع المناقشات المتعلقة بترشح إندونيسيا لاستضافة الألعاب الأولمبية مستقبلاً، إلى حين حصولها على ضمانات حكومية واضحة بأن جميع الرياضيين، بغض النظر عن جنسياتهم، سيسمح لهم بالمشاركة في أي منافسات تستضيفها البلاد.

ويأتي القرار الإندونيسي في سياق موقف سياسي وشعبي قوي داعم للقضية الفلسطينية، إذ لا تربط جاكرتا أي علاقات دبلوماسية مع تل أبيب، وقد سبق أن ألغت استضافة بطولات مشابهة بسبب مشاركة رياضيين إسرائيليين.

إندونيسيا الألعاب الأوليمبية إسرائيل

