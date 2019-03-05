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الشرطة الفرنسية تقتحم سجنا بعد هجوم إرهابي.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد القاضي
أذاعت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو تحت عنوان " الشرطة الفرنسية تقتحم سجنا بعد هجوم إرهابي".

وأوضحت أن الشرطة الفرنسية اقتحمت سجن "كوندي سور سارت" في إقليم أورن شمال غربي فرنسا بعدما هاجم سجين الحراس، واعتبرت السلطات الفرنسية الحادث إرهابيا.

وأشارت إلي أنه حسب وسائل الإعلام الفرنسية فإن الاقتحام استمر أكثر من ساعة بعد أن تحصن السجين منذ صباح اليوم الثلاثاء في الغرفة للزيارات. وقبل ذلك طعن السجين حارسين أثناء زيارة زوجته له في السجن.

وذكرت أن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانر أعلن إلقاء القبض على المهاجم وزوجته بعد عملية أمنية نفذتها وحدة خاصة.

واعتقل السجين ميكائيل تشيولو (البالغ من العمر 27 عاما) المحكوم عليه بالسجن 30 عاما بتهمة الاختطاف والقتل والتعذيب منذ عام 2014 و أدين الرجل في عام 2015 بتهمة تبرير الإرهاب في أعقاب الهجمات الإرهابية في باريس التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا، والتي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

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