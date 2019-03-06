الشرطة الفرنسية تقتل شريكة متطرف طعن حارسين بالسجن

قتلت الشرطة الفرنسية، شريكة متطرف، طعن حارسين خلال زيارتها له بسجن كونديه سور سارت، الكائن بالقرب من بلدية ألونسو.



وذكرت صحيفة "لو دوفينيه" الفرنسية أن الشرطة قتلت شريكة المتطرف الذي طعن حارسين بالسجن، بعد اعتقال زوجها.



وبينت الصحيفة أن نيابة مكافحة الإرهاب فتحت تحقيقا في هذا الحادث، بينما استنكر وزير العدل الفرنسي هذا الحادث، واصفا إياه بـ "هجوم إرهابي".



وطعن متطرف مسجون، حارسين في غرفة الزيارات بالسجن، خلال في وجود شريكته، بينما يصرخ "الله أكبر"، ونقل الحارسين إلى المستشفى بسبب إصابتهما الخطيرة.



وأكد المتطرف أنه ارتكب الحادث انتقاما لـ"شريف شاكات"، الذي ارتكب حادث ستراسبورج.