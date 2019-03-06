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فن

إنجي وجدان تكشف سبب ارتدائها باروكة في طلعت روحي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:40 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
قالت الفنانة إنجي وجدان إن التحضير لدورها في مسلسل "طلعت روحى" أخذ منها مجهودا كبيرا.

وأضافت "وجدان"، خلال الندوة التى عقدها موقع "صدى البلد"، أنه عندما عرض عليها الدور، كانت ترغب في أن تظهر بلوك جديد يتناسب مع الشخصية فقررت ارتداء باروكة لأن شعرها كان قصيرا.

ولفتت إلى أن طوال الجلسات التحضيرية للعمل كان هدفها إبراز الفرق بين الشخصيتين داليدا وعليا من حيث الشكل وطريقة التحدث خاصة أن عليا محامية وشخصيتها قوية لكن داليدا تفكر خارج الصندوق ولديها طاقة وحيوية فى شخصيتها.

مسلسل "طلعت روحي" تقدمه إنجي وجدان، أمام نيقولا معوض وأحمد فريد ومي الغيطى والفنانة القديرة إنعام سالوسة، وهو من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج رامى رزق الله.

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