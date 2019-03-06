الهجان يتابع أعمال الرصف بمدينة قنا

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، جولة ميدانية في وقت مبكر من صباح اليوم، للشارع القنائي بدأها بمتابعة أعمال الرصف التى تجرى بشارع 26 يوليو بمدينة قنا، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأوضح الهجان، بأنه يجري إعادة رصف شارع 26 يوليو بطول 1.5 كيلومتر بدءا من ميدان الدولفين وحتى ميدان الساعة بتكلفة مالية تصل إلى 8 ملايين جنيه، موجها التنفيذيين بضرورة رفع مطابق المياه والصرف الصحى والغاز والتليفونات قبل الانتهاء من الرصف لتكون في نفس مستوى الأسفلت و بضرورة مراعاة مقاييس الجودة والاشتراطات الهندسية المطلوبة وتكثيف العمل لضمان الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للبرنامج الزمنى المحدد، بالإضافة الي غلق الشوارع الجانبية المؤدية إلي شارع 26 يوليو أمام حركة السيارات حتى لا تعيق سير العمل و لا تتسبب في خروج عملية الرصف بالجودة المطلوبة.



وتفقد الهجان، شارع كوبري دندرة سيرًا على الإقدام بداية من ميدان الدولفن حتى كوبري دندرة للاطمئنان علي عملية إعادة الرصف بعدما ألزمت اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بالقرار رقم 31 لسنة 2019 الشركة المنفذة بإعادة رصف الشارع على نفقتها الخاصة نظرًا لمخالفتها المواصفات الفنية المطلوبة ، وفي السياق ذاته تفقد الهجان شارع النزهة الجديد و أمر باستكماله حتي شارع الميناء النهري.



و أكد محافظ قنا، بأنه يحرص علي متابعة أعمال الرصف بنفسه بمختلف مدن ومراكز المحافظة ، لافتًا إلى أن المحافظة حريصة علي تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة باعمال الرصف طبقا للجدول الزمنى المحدد لها بهدف تحسين شبكة الطرق الداخلية بها، موضحًا بأنه تم تشكيل لجنة فنية مكونة من أحد أعضاء التدريس بكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي واحد مسئولي هيئة الطرق والكباري وعضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمحافظة لمتابعة كافة أعمال الرصف وتركيب البلدورات وأعمال التجميل التى يتم تنفيذها بمدينة قنا.