تباين أسعار صرف العملات.. الدولار يرتفع 3 قروش ويسجل 17.54 واليورو 19.86 جنيه للبيع.. الذهب يستقر بعد ارتفاع أمس.. وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام

تباين أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء

الدولار يرتفع ويسجل 17.44 جنيه للشراء و17.54 جنيه للبيع

اليورو يقفز لـ 19.75 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع

الريال السعودي يستقر ويسجل 4.65 جنيه للشراء، و4.67 جنيه للبيع

الذهب يستقر بعد ارتفاع أمس.. وعيار 21 يسجل 630 جنيها للجرام



تباينت أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء 6-3-2019، حيث تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 6 مارس 2019، حيث سجّل الدولار الأمريكي نحو 17.44 جنيه للشراء و17.54 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش عن أسعار صرف أمس الثلاثاء، وفقًا لآخر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي.



وسجّل اليورو الأوروبي نحو 19.75 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع متراجعا 5 قروش، بينما سجّل الجنيه الإسترليني نحو 22.89 جنيه للشراء و23.01 جنيه للبيع متراجعا نحو 11 قرشا.



وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 17.41 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع متراجعا 3 قروش، بينما سجّل 100 ين ياباني نحو 15.58 جنيه للشراء و15.67 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش، وبلغ سعر اليوان الصيني نحو 2.60 جنيه للشراء و2.61 جنيه للبيع.



بينما تباينت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم، وفقا لأحدث بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، واستقر سعر صرف الريال السعودي 4.65 جنيه للشراء، و4.67 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 57.35 جنيه للشراء و57.72 جنيه للبيع، متراجعا 15 قروشا، ووصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4.74 جنيه للشراء 4.77 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا.



فيما استقر سعر الذهب اليوم، ، بعد أن شهد تراجعا منذ أول الأسبوع الجاري بنحو 8 جنيهات، وسجل سعر عيار 21 قيمة 625.50 جنيه للجرام، وعيار 18 سجل 536.15 جنيه للجرام، وبلغ عيار 24 نحو 714.85 جنيه للجرام.



وبلغ سعر الجنيه الذهب 5040 جنيها، والسعر العالمي للذهب سجل 1288 جنيها.

