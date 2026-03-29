رقم قياسي سلبي غير مسبوق في التاريخ لمحمد صبحي.. شاهد

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة بشأن اللاعب محمد صبحي نجم الزمالك.

محمد صبحي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"رقم قياسي سلبي غير مسبوق في التاريخ لمحمد صبحي".

وكان قد قال الإعلامي خالد الغندور إن الساعات الماضية ارتبط فيها اسم نادي الزمالك بفتح باب التفاوض مع ثنائي الأهلي السابق أحمد عبد القادر وأحمد القندوسي لضمهما خلال الصيف المقبل.

وأكد الغندور على عدم الدخول في أي مفاوضات مع الثنائي حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن كل التركيز ينصب على صرف المستحقات أولًا للاعبين وإنهاء المباريات المتبقية للفريق في بطولة الكونفدرالية والدوري، في ظل منافسة الزمالك على اللقبين.