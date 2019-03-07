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رياضة

بورتو يخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 من روما بفوزه بثلاثية

الخميس 07/مارس/2019 - 12:41 ص
صدى البلد
القسم الرياضى
صعد فريق بورتو البرتغالي لدور الـ8 من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على روما الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال.

افتتح فرانسيسكو سواريس التسجيل لبورتو في الدقيقة 26، وفي الدقيقة 37، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لروما بعد عركلة دييجو بيروتي مهاجم روما من قبل ميلياتو مدافع بورتو، ليضعها دانيال دي روسي في شباك بورتو معلنًا عن هدف التعادل ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني واصل بورتو الضغط على لاعبي روما ، ليتمكن موسي ماريجا من تسجيل الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 52، وحاول الفريق البرتغالي تسجيل الهدف الثالث، لكن هجماتهم كانت تقابل بواسطة خط الدفاع لفريق روما، وحارس مرماه أولسين، لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي بفوز بورتو بهدفين لهدف ، ليتوجه الفريقان للأشواط الإضافية بعد تعادلهما في مجموع اللقائين بثلاثة أهداف لمثلهما.

وفي الشوط الإضافي الثاني ، تحصل بورتو على ركلة جزاء في الدقيقة 115 ، بعد عرقلة فلورنيزي للاعب بورتو ، ليسددها أليكس تيليس على يمين أولسين حارس مرمى روما ، معلنًا عن الهدف الثالث لفريقه ، وهدف التأهل لدور الـ8 .

وبذلك أصبح روما رابع المتأهلين بعد فرق أياكس الهولندي ، وتوتنهام ومانشستر يونايتد الإنجليزي.

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