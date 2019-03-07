الزمالك الأقرب للدوري والأهلي يترقب .. 3 مؤشرات تحسم البطل .. شيكابالا : الدوري للزمالك .. الأبيض يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات القادرة على التعامل فى اللقاءات القادمة

- الزمالك الأقرب للدوري والأهلي يترقب

- 7 لاعبين يغيبون عن الأحمر أمام الزمالك

- 3 مؤشرات تحسم بطل الدوري

- شيكابالا : الدوري للزمالك



يمتلك الزمالك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الجيدة القادرة على التعامل مع المواقف الصعبة فى اللقاءات المقبلة من مسابقة الدورى المصري الممتاز، ولديه القدرات التى تؤهله للفوز بلقب بطل الدوري هذا الموسم، والمستوى الذي ظهر به مؤخرا.



لا تزال لعبة الكراسي الموسيقية تفرض نفسها بقوة على المركز الأول بجدول ترتيب الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019؛ بعد اشتعال الصراع بين الزمالك والأهلى وبيراميدز، ومرور 25 جولة من عمر المسابقة.



ونجح الأهلى فى العودة بقوة إلى المنافسة من جديد مع الزمالك على لقب البطولة؛ بعد فوزه الأخير على بتروجت بأربعة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب بتروسبورت، فى إطار لقاءات الجولة الـ25 من منافسات الدورى الممتاز، وارتفاع رصيده إلى 51 نقطة، محتلًا بها المركز الثانى خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطة واحدة، وسط ترقب شديد من قبل بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة.



" صدى البلد" يرصد أبرز العوامل التى يمكن أن تصنع الفارق لفريق على حساب الآخر، وتقربها من لقب المسابقة الأكبر داخل مصر التى يمكن حصرها فيما يلي:



1 – لقاء القمة بين الأحمر والأبيض



بات فى حكم المؤكد أن لقائى الأهلى والزمالك سيساهمان بقوة في تحديد بطل الدورى الممتاز خلال الموسم الكروى الجارى؛ نتيجة التقارب الشديد في النقاط بين الفريقين الكبيرين، فالفريق الذى ينجح فى الفوز بمباراتى القمة سينجح بشكل كبير في اتساع الفارق بينه والآخر، الذي قد يصل إلى 7 نقاط لصالح الزمالك فى حال فوزه، و5 نقاط للأهلي فى حال انتصاره على حساب الأبيض، وينتظر بيراميدز بقوة مباراتي القمة اللتين قد تكونان في صالحه في حال انتهائهما بالتعادل.



2- بيراميدز ينافس بقوة



أيضًا أصبح فريق بيراميدز مؤشرًا قويًا لتحديد بطل الدورى الممتاز الجارى، نتيجة القوة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق، وتواجد مجموعة من أقوى اللاعبين بصفوفه؛ وهو ما يشير إلى إنه قادر على الفوز وخطف نقاط من الأهلي والزمالك خلال منافسات الدور الثاني، كما كان الحال فى النصف الأول من المسابقة عندما نجح فى تحقيق الفوز على الأهلى وتعادله أمام الزمالك فى مباراة كان هو الأقرب فيها للفوز.



3- الإصابات والظروف القهرية الخطر الأكبر



يمتلك الزمالك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الجيدة القادرة على التعامل مع المواقف الصعبة فى اللقاءات المقبلة من مسابقة الدورى الممتاز وعلى رأسهم الحارس محمود جنش، وطارق حامد، ولاعب الوسط الدولي التونسي فرجانى ساسى، ومواطنه حمدي النقاز، بجانب محمود كهربا.



وفى المقابل يمتلك الأهلى مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات الجيدة أيضًا مثل أحمد فتحى وحسام عاشور وعلي معلول وعمرو السولية ووليد سليمان وغيره من النجوم.



وكذلك الحال بالنسبة بيراميدز أيضًا الذى يمتلك كتيبة من النجوم وعلى رأسهم البرازيلى كينو وعبدالله السعيد.



وهو ما يشير إلى أن الفرق الثلاثة تمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين القادرة على التعامل مع المواقف الصعبة ولكن يبقى السؤال الأهم هل الإصابات والظروف القهرية ستكون لها دور فى استمرار القوة التى بات عليها الفرق الثلاثة.



كما تأكد غياب العديد من اللاعبين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى المواجهة المرتقبة أمام الزمالك والمقرر إقامتها 30 مارس الجارى فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من منافسات الأسبوع الـ17 بالدوري الممتاز موسم 2018 /2019.



ويغيب عن الأهلى كريم نيدفيد لاعب وسط الملعب بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مواجهة فريقه الماضية أمام بتروجيت ، بينما يفقد الأهلى جهود حمدي فتحي لاعب الوسط بعد تعرضه إلى إصابة عضلية قوية ستبعده عن الأحمر ما يقرب من 6 أسابيع .



ويفقد الأهلى جهود نجمه وليد سليمان نتيجة إجرائه لعملية جراحية فى الركبة تستلزم غيابه عدة أشهر من أجل العودة بقوة والمشاركة مع الأحمر من جديد.



وهو الأمر نفسه بالنسبة لشريف إكرامي الذي يعاني من تمزق في عضلة السمانة، وأعلن في نهاية فبراير الماضي أنه بحاجة إلى فترة من 4 إلى 6 أسابيع من أجل العودة إلى المباريات.



وأيضا محمد نجيب الذى يعانى من إصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة منذ العام الماضي،ومحمد محمود والذي يغيب لنهاية الموسم بسبب قطع في الرباط الصليبي و عمرو جمال الذي يتأهل من الإصابة على مستوى العضلة الأمامية، وبدأ مرحلة الجري.



وكشف محمود عبد الرازق "شيكابالا"، نجم نادي الزمالك المعار لـ "أبولون" اليوناني، عن حقيقة عودته إلى القلعة البيضاء.



وأكد "شيكابالا"، في تصريحات تليفزيونية، أنه سيكون موجودًا في مباراة "جورماهيا" يوم الأحد المقبل؛ لمساندة الزمالك بالكونفدرالية.



وأضاف أنه تحت أمر الزمالك فى أى وقت لأنه بيته، مقدمًا شكره إلى رئيس الزمالك عقب تصريحاته الطيبة تجاهه فى المؤتمر الأخير.



وتابع: أن الإدارة وفرت العديد للفريق من ناحية المادية والصفقات، والزمالك ينافس على كل بطولات فى هذا الموسم، معلقًا "الدوري زملكاوي".