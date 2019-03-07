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رياضة

أرسنال محمد النني في ضيافة رين الفرنسي بالدوري الأوروبي

الخميس 07/مارس/2019 - 09:23 ص
صدى البلد
نور عادل
يحل فريق أرسنال الإنجليزي ضيفًا على منافسه رين الفرنسي بالمباراة التي ستنطلق اليوم الخميس في الثامنة إلا خمس دقائق باستاد روازون بارك في دور الـ16 بالدوري الأوروبي.

ويدخل فريق الجانرز المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، وهو ساع إلى تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالتعادل أو بالفوز خارج الديار، وذلك لمنحه الأفضلية في مباراة العودة بملعبه الإمارات في إنجلترا.

وكان فريق أرسنال تأهل من دور الـ32 بعدما تخطى فريق باتي بوريسوف بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما تأهل رين بعدما تخطى ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 6 أهداف مقابل أربعة في مجموع المباراتين.

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