تكريم سيدات العالم في يوم المرأة الدولية للشجاعة بحضور ميلانا ترامب

يستضيف وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم، الخميس، الحفل السنوي لتوزيع جوائز "المرأة الدولية للشجاعة" (IWOC) في وزارة الخارجية الأمريكية، لتكريم 10 نساء استثنائيات من جميع أنحاء العالم.



ومن المقرر أن تلقي السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب كلمة خاصة في الحفل.



وقالت السفارة الأمريكية في بيان لها اليوم: "في عامها الثالث عشر، تكرّم جائزة المرأة الدولية للشجاعة، التي يمنحها وزير الخارجية للنساء في جميع أنحاء العالم اللواتي أظهرن شجاعة وقيادة استثنائيتين في الدعوة إلى السلام والعدالة وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وغالبا ما يكون ذلك في ظروف خطيرة شخصيا ويتطلب تضحية كبيرة".



وذكرت السفارة: ومنذ تأسيس هذه الجائزة في مارس 2007، كرّمت وزارة الخارجية أكثر من 120 امرأة من أكثر من 65 دولة مختلفة، حيث ترشح البعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج امرأة شجاعة واحدة من الدول المضيفة لكل منها ثم يتمّ اختيار المرشحات النهائيات واعتمادهنّ من قبل كبار مسؤولي الوزارة.



وأضافت: وبعد الاحتفال الرسمي بالجوائز، والاجتماعات أو المقابلات مع المسؤولين الحكوميين والمنظمات الأمريكية غير الحكومية ووسائل الإعلام، وغيرها في واشنطن العاصمة، ستسافر السيدات الفائزات بجائزة المرأة الدولية للشجاعة إلى مدن أمريكية مختلفة، في برنامج الزائر الدولي القيادة (IVLP) حيث ستستضيف المنظمات والشركات الأمريكية الفائزات بالجائزة وتتعاون معهن حول الاستراتيجيات والأفكار لتمكين النساء في الولايات المتحدة والخارج.



وأتمت السفارة بيانها: ثمّ ستجتمع الفائزات ثانية في لوس أنجلوس لحضور حفل ختامي قبل العودة إلى بلدانهنّ الأصلية.