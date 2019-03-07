الداخلية: إرهابيو حسم تنكروا في زي عمال كهرباء لزرع عبوة ناسفة بـ الجيزة

وجهت وزارة الداخلية صباح اليوم ضربة استباقية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية ، ونجحت الأجهزة الأمنية من إحباط مخطط الجماعة من عمل عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.





أكدت معلومات قطاع الأمن الوطنى أنه تنفيذًا لذلك المخطط تعتزم مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية تنفيذ عمل عدائي بزرع إحدى العبوات بالجيزة مُستقلين سيارة ربع نقل ومرتدين زي عمال الكهرباء للتمويه واتخاذهم أحد الأوكار التنظيمية بمنطقة أكتوبر وكرًا لتصنيع تلك العبوات والانطلاق منه لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.





تم على الفور إعداد الأكمنة اللازمة حيث اشتبهت القوات في سيارة ربع نقل بيضاء اللون وحال اقترابهم منها بادر مُستقليها بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن إصابة أحد ضباط القوة المهاجمة ومصرع مستقلي السيارة وعددهم 3 تبين ارتداء اثنين منهما الملابس عمال كهرباء وعُثر بحوزتهم على ( بندقية آلية عيار ۷٫۹۲ ۳۹۸، طبنجة

و مم ، العديد من الطلقات) وبتفتيش السيارة المشار إليها عُثر على ( عبوة ناسفة معدة للتفجير ، بعض الكابلات الكهربائية).





كما أسفرت عمليات التتبع تحديد الوكر المشار إليه وتبين أنه شقة سكنية بأحد العقارات حيث تم تبادل إطلاق النار مع العناصر المتواجدة بداخلها عن مصرع عدد 4 (جارى تحديدهم ) وعُثر بحوزتهم على كمية من المواد المتفجرة وبعض أدوات التصنيع (مادة R-Salt ، كيس رولمان بلى جهاز ريموت ، ۲ قناع غاز ) وذاكرة تخزين "فلاش ميميوري " وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية ، وكذا عدد (۳ بندقية آلية عيار 7.62 *39 ، أفارول عمال ، ۲ خوذة )



