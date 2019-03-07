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أخبار العالم

سياسي أمريكي يفضح سياسات تميم للتحايل على إدارة ترامب

الخميس 07/مارس/2019 - 01:19 م
تميم بن حمد
تميم بن حمد
أحمد قاسم
نشرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية مقالًا للسياسي المخضرم ورئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، نيوت جينجريتش، طالب فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب، باتخاذ سياسة صارمة إزاء قطر ونظام أميرها تميم بن حمد آل ثاني، بسبب إضرارها بسوق الطيران الأمريكية.

وقال جينجريتش في المقال المنشور، اليوم الخميس، إن إمارة قطر لطالما انتهكت اتفاقيات الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة، وهي اتفاقيات تسمح لشركات الطيران بتنفيذ رحلات دولية دون أخذ إذن مسبق من حكومة الدولة المضيفة.

وأضاف: "هناك مبدأ راسخ في الاتفاقيات التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الدول التي يوجد بها شركات طيران حكومية، وهو أنه يجب أن تعكس الرحلات معدل الطلب الفعلي في سوق الطيران، وهو ما يضمن أن شركات الطيران المملوكة للدولة لا تسمح بخروج رحلات جوية تسبب خسارة للشركات الأخرى، في سبيل وجود مناخ متكافئ بين الشركات الخاصة والحكومية".

وأشار جينجريتش إلى ضرورة وجود رد حاسم من إدارة ترامب إزاء تصرفات قطر وانتهاكها لاتفاقيات الأجواء المفتوحة، مؤكدًا أن الدوحة عكفت على التحايل على تلك الاتفاقيات على مدار سنين طويلة عبر تدشين رحلات جوية إلى الولايات المتحدة لا ترقى إلى متطلبات السوق، وذلك من خلال عدم الكشف عن مواردها المالية.

وأكد السياسي الأمريكي أن إدارة ترامب اتخذت خطوة مهمة في يناير 2018، حينما أجبرت قطر على الكشف عن موارد شركات طيرانها المالية، والالتزام بعدم خروج رحلات جوية تابعة لشركات أخرى إلى الولايات المتحدة، إلا أن الدوحة سرعان ما تحايلت على هذا الأمر.

وتابع قائلًا: "تمتلك شركة الطيران القطرية 49% من شركة طيران إيطاليا، ورغم ذلك يخرج رئيس الشركة مصرحًا في مناسباتٍ عديدة حول مستقبل الشركة الإيطالية ويكأنه هو رئيسها، وهو ما يعكس مدى اعتماد الشركة الإيطالية على قطر في رحلاتها الجوية".

ولفت جينجريتش إلى أن قطر استخدمت شركة الطيران الإيطالية كذريعة للتحايل على إدارة ترامب، حيث خرجت 5 رحلات تابعة لطيران إيطاليا من ميلان إلى الولايات المتحدة على مدار العام الماضي فقط، وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا للاتفاقية التي أبرمتها الدوحة مع البيت الأبيض.

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