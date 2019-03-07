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محافظات

افتتاح منفذ سلع غذائية بتخفيض 30% فى أصغر واحة بسيوة

الخميس 07/مارس/2019 - 01:31 م
صدى البلد
ايمن محمود
افتتح اللواء وفائي عبد الفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، منفذ لبيع السلع الغذائية المخفضة بنسبة 30% بقرية قارة أم الصغير وهى أصغر واحة واقعة على بعد 260 كم شمال شرق مدينة سيوة، و350 كم جنوب مدينة مرسى مطروح فى إطار التوسع في افتتاح منافذ تموينية للمواطنين بحضور رؤساء القرى وشيوخ وعواقل القرية وعدد من من المواطنين.

وأكد رئيس مدينة سيوة بأن المنفذ يأتى للتخفيف من أعباء وتوفير مشقة الوقت والجهد على أهالى القرية فى الوصول إلى شراء السلع، خاصة مع المسافة البعيدة عن المدينة مع توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من السوق بنسبة 30%.

وأشار رئيس مدينة سيوة إلى أن منفذ قرية جارة أم الصغير يعد خامس منفذ بمدينة وقرى سيوة بعد افتتاح منفذ بمجلس مدينة سيوة وآخر بقرية المراقى، وبهى الدين، وأبو شروف، مع استهداف التوسع فى فتح منافذ لبيع الخضر والفاكهة، واللحوم لخدمة المواطنين.

من جانبه وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح على استمرار التوسع فى فتح مزيد من منافذ بيع السلع الغذائية بتخفيض 30% للتخفيف من أعباء المواطنين.
افتتاح منفذ سلع غذائية بتخفيض 30% فى أصغر واحة بسيوة
افتتاح منفذ سلع غذائية بتخفيض 30% فى أصغر واحة بسيوة
افتتاح منفذ سلع غذائية بتخفيض 30% فى أصغر واحة بسيوة
افتتاح منفذ سلع غذائية بتخفيض 30% فى أصغر واحة بسيوة

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