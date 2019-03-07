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أخبار البلد

سعفان يبحث مع الزملوط سبل تشجيع شباب الوادي الجديد لإقامة مشروعات صغيرة

الخميس 07/مارس/2019 - 03:34 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة اليوم الخميس، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، سبل تشجيع شباب المحافظة من الذكور والإناث، على إقامة مشروعات صغيرة علي الصناعات الغذائية التي تشتهر بها كتعبئة التمور وزيت الزيتون، وذلك من خلال قروض من جهاز تنمية المشروعات، يتم الاتفاق عليها مع نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال بروتوكول يتم توقيعه مع الوزارة والمحافظة والجهار في هذا الشأن.

وأصدر الوزير توجيهاته لإدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل لأبناء المحافظة حسب المهن المطلوبة المتوفرة بالداخل لشباب المحافظة يتم الاعلان عنها شهريا.

كما تم الاتفاق على تطوير مركز تدريب الخارجية التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة على الحرف والمهن المطلوبة في سوق العمل بالوادي الجديد.
سعفان يبحث مع الزملوط سبل تشجيع شباب الوادي الجديد لإقامة مشروعات صغيرة
سعفان يبحث مع الزملوط سبل تشجيع شباب الوادي الجديد لإقامة مشروعات صغيرة
سعفان يبحث مع الزملوط سبل تشجيع شباب الوادي الجديد لإقامة مشروعات صغيرة
سعفان يبحث مع الزملوط سبل تشجيع شباب الوادي الجديد لإقامة مشروعات صغيرة

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