قنديل يهدي السفير المصري لدى الكونغو درع وعلم الأهلي .. صور

حرص طارق قنديل، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الكونغو وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على إهداء حمدي شعبان، السفير المصري في الكونغو، دَرْع وعَلَم النادي.



وتوجه قنديل، بالشكر للسفير على استضافته في منزله ودعوته للغداء، مشيدا بالمجهود الكبير لجميع أفراد طاقم سفارة مصر في الكونغو، لتسهيل مهمة الاهلي قبل مواجهة فيتا كلوب المرتقبة.



ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي في السادسة مساء السبت المقبل، على ملعب الشهداء. ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

