إيناس صبحي تدعو المرأة المصرية لاكتمال مسيرتها من أجل وطنها

دعت الدكتورة إيناس صبحي أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار المرأة المصرية أن تكمل المسيرة وتكون دائما حائط صد قويا أمام من يريد أن يعبث بأمن الوطن والنيل من وحدته وإلتفافه حول قيادته السياسية ومن أجل مصر التي نحلم بها و "إللى قد الدنيا و ها تفضل قد الدنيا"



وأضافت في تصريح خاص لها، أن المرأة المصرية هى التي شاركت فى بناء وطنها و الدفاع عنه و المساهمه فى نهضته، متوجهة بكل التحية والتقدير لكل إمرأه مصرية فى كل موقع و هى التى سطرت سطورا من النور فى كل العصور، ويشهد لها التاريخ بذلك.



وتابعت أمينة المرأة : أن المرأة تعي قيمه الوطن و الهوية المصرية، و تعطى المثل فى إهتمامها بقيمه العمل و الإجتهاد وهى التى تضحى بأغلى ما عندها فداء للوطن، و لازالت تعطى دروسا فى عظمة و قيمه حب الوطن فى تقديمها الشهداء الذين يفدون الوطن بأرواحهم، وهى المشاركه بقوة فى كل الإستحقاقات السياسيه وكانت فى الطليعه دائما، كما تقف مساندة لكل مؤسسات الدولة و بحسها الفطرى تدرك المؤامرات التى تحاك ضد الوطن و محاوله النيل من وحدته.



واستطردت "صبحي":"المرأة المصرية التى ترفض أى إملاءات و تدخلات فى شؤون الوطن، وهى بوعيها و حكمتها تقف أمام الشائعات التى تدس كل يوم لزعزعة الثقه بين الشعب و قيادته السياسية و أيضا محاولات نشر روح الإحباط فى غد أفضل و التشكيك فى كل المشروعات القوميه التى تقام فى كل أنحاء الجمهوريه و فى كل المجالات".