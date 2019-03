أوبترا ولانوس وأفيو.. تخفيضات تصل إلى 20 ألف جنيه على 8 طرازات لـ شيفروليه

أعلنت مجموعة منصور للسيارات عن تخفيضات جديدة لطرازات العلامة الأمريكية الأشهر في السوق المصري ( أوبترا ولانوس وأفيو).



وتمتع طرازات أوبترا ولانوس وأفيو بشهرة واسعة في السوق المصري، وتحظى بشعبية كبيرة تمنح الشركة انتشارا في السوق المحلية لسيارات الركوب.



وانخفض سعر السيارة Lanos Fo إلى 162.400 ألف جنيه، بدلًا من 170.400 ألف جنيه، بفرق سعري 8 آلاف جنيه.



كما انخفض سعر Lanos Fo With Accessories إلى نحو 167.600 ألف جنيه، بعدما كانت 175.600 ألف جنيه، منخفضة بنحو 8 آلاف جنيه.



وسجلت Aveo Automatic Facelift هبوط قدره 10 آلاف جنيه، لتباع في العرض 203.000 ألف جنيه، مقارنة 213.000 ألف جنيه.



وبلغ سعر Aveo Automatic Facelift With Accessories حوالي 208.400 ألف ، مقابل 218.400 ألف ، بانخفاض قدره 10 آلاف جنيه.



وبالنسبة لأسعار السيارة OptraGP52 Automatic تراجعت إلى 209.900 ألف جنيه من 228.400 ألف جنيه، منخفضة بواقع 18.500 ألف جنيه.



أما OptraGP52 Automatic With Accessories، انخفض سعرها من 234.000 ألف جنيه إلى 215.500 ألف جنيه، بخصم 18.500 ألف جنيه.



بينما وصل سعر السيارة OptraGP52 Highline، إلى نحو219.900 ألف جنيه بعدما كان 239.500 ألف جنيه، مسجلة هبوطًا قدره 19.600 ألف جنيه.



وسجل سعر السيارة With Accessories OptraGP52 Highline، نحو 225.700 ألف جنيه مقارنة 245.300 ألف ، بفارق 19.600 ألف جنيه.