زكريا ناصف لـ مؤمن زكريا: ضيعت وقت ولسه قدامك فرصة مع الأهلي.. فيديو

قال الكابتن زكريا ناصف، إنه مسموح للاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، استكمال الموسم في فينلندا، ثم العودة لبدأ موسم جديد مع الأهلي.



وأضاف «ناصف» خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «يا مؤمن أنت كده ضيعت وقت في المشاكل المالية والتعاقد، والإعارة لم تنجح في السعودية، وأنت عندك فرصة لسه، والجمهور بيحبك، استفيد بوجودك في الأهلي، وأنت لاعب مؤثر».



وأكد على ضرورة أن يستفيد اللاعب من الفترة المقبلة بأن يبذل مزيدا من التضحية للعودة إلى مكانه في النادي الأهلي.



