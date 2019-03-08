قاض أمريكي يرفض دعوى ممثلة إباحية للتراجع عن اتفاق بشأن علاقتها بترامب

أظهرت أوراق محكمة أن قاضيا اتحاديا في لوس انجليس رفض يوم الخميس دعوى قضائية أقامتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز للتراجع عن تسوية أبرمتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصلت بموجبها على أموال مقابل تكتمها على علاقته معها.



وبينت الوثائق رفض القاضي جيمس أوتيرو الدعوى لأن ترامب ومحاميه السابق مايكل كوهين اتفقا على عدم استغلال اتفاق تكتم أمر العلاقة ضد دانيالز.



وقال مايكل أفاناتي محامي دانيالز على موقع تويتر "وجدت المحكمة أن ستورمي حصلت على كل ما طلبته في الدعوى".



وأقامت دانيالز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد دعوى قضائية في مارس 2018 للتراجع عن اتفاق عدم الإفصاح الذي يمنعها من الحديث عن علاقتها الجنسية المزعومة مع ترامب في عام 2006. وجرى التوصل إلى الاتفاق في الأسابيع التي سبقت انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.



ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانيالز.



وقال كوين إن الاتفاق الذي حصلت دانيالز بموجبه على 130 ألف دولار أبرم لمساعدة ترامب على الوصول إلى البيت الأبيض.



ورد القاضي أوتيرو الدعوى إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا وهو ما يعني انتهاء القضية.



ولم يمنع الاتفاق دانيالز من الحديث إلى وسائل الإعلام مثل برنامج (60 دقيقة) الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) أو نشر مذكراتها تحت عنوان "الكشف الكامل" أو (فول ديسكلوجر).



ورفض أوتيرو في أكتوبر دعوى تشهير أقامتها دانيالز ضد ترامب وألزمها بدفع أتعاب المحاماة.



وقال في حكمه إن تغريدة على موقع تويتر أشار الرئيس لها فيها محمية بموجب قوانين حرية التعبير.

