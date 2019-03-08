ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

قاض أمريكي يرفض دعوى ممثلة إباحية للتراجع عن اتفاق بشأن علاقتها بترامب

الجمعة 08/مارس/2019 - 01:28 م
الممثلة الإباحية
الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز
رويترز
أظهرت أوراق محكمة أن قاضيا اتحاديا في لوس انجليس رفض يوم الخميس دعوى قضائية أقامتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز للتراجع عن تسوية أبرمتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصلت بموجبها على أموال مقابل تكتمها على علاقته معها.

وبينت الوثائق رفض القاضي جيمس أوتيرو الدعوى لأن ترامب ومحاميه السابق مايكل كوهين اتفقا على عدم استغلال اتفاق تكتم أمر العلاقة ضد دانيالز.

وقال مايكل أفاناتي محامي دانيالز على موقع تويتر "وجدت المحكمة أن ستورمي حصلت على كل ما طلبته في الدعوى".

وأقامت دانيالز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد دعوى قضائية في مارس 2018 للتراجع عن اتفاق عدم الإفصاح الذي يمنعها من الحديث عن علاقتها الجنسية المزعومة مع ترامب في عام 2006. وجرى التوصل إلى الاتفاق في الأسابيع التي سبقت انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ونفى ترامب إقامة علاقة مع دانيالز.

وقال كوين إن الاتفاق الذي حصلت دانيالز بموجبه على 130 ألف دولار أبرم لمساعدة ترامب على الوصول إلى البيت الأبيض.

ورد القاضي أوتيرو الدعوى إلى المحكمة العليا في كاليفورنيا وهو ما يعني انتهاء القضية.

ولم يمنع الاتفاق دانيالز من الحديث إلى وسائل الإعلام مثل برنامج (60 دقيقة) الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) أو نشر مذكراتها تحت عنوان "الكشف الكامل" أو (فول ديسكلوجر).

ورفض أوتيرو في أكتوبر دعوى تشهير أقامتها دانيالز ضد ترامب وألزمها بدفع أتعاب المحاماة.

وقال في حكمه إن تغريدة على موقع تويتر أشار الرئيس لها فيها محمية بموجب قوانين حرية التعبير.

ترشيحاتنا

جريمة فى شبرا الخيمة.. الزبادو المنوم كلمة السر فى خطف سائق توك توك وقتله

أحمد صلاح حسني ينعى ابنة عمرو بركات

أحمد عادل عبد المنعم ينعي ابنة عمرو بركات

واشنطن تتسبب في هبوط جديد لليرة التركية

ارتفاع سعر الجنيه الذهب 24 جنيها

حتى إذا لم تسجل دخول.. فيس بوك يتتبع خطواتك بهذه الثغرة

سلاف فواخرجي تزور قلعة أربيل بالعراق.. صور

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

واشنطن تتهم طهران بخرق قرارات مجلس الأمن بإطلاق صواريخ باليستية

فى اليوم العالمى للمرأة.. 10 سيدات الأكثر تأثيرا في العالم.. أنجيلا ميركل ملكة على عرش أقوى سيدة و9 وصيفات

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

البلوك وحذف الصور وإلغاء المتابعة.. طرق النجوم للإعلان عن مشاكلهم الزوجية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة .. حكاية أمل سليمان أول مأذونة في الوطن العربي

25 صورة توضح جمال مقبرة الملكة نفرتارى محبوبة رمسيس الثانى

هتاكل إيه النهاردة.. جلاش باللحمة المفرومة وأرز معمر.. والحلو: لقمة الباشا

عاش هنا يوثق حياة أنيس منصور من الدقهلية للقاهرة ورحلاته حول العالم فى 200 يوم

ميرهان حسين بإطلالة لافتة في أحدث جلسة تصوير

فيديو

مميش: ميناء شرق بورسعيد بأيادى مصرية.. فيديو
فيديوجراف| سره في أضعف خلقه.. طائر يتلف مقاتلة أمريكية قيمتها 200 مليون دولار
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية الفترة المقبلة.. فيديو
الرئيس السيسي يغادر مسجد المشير بعد أدائه صلاة الجمعة.. فيديو
في اليوم العالمي للمرأة.. فاطمة خاضت معركة طاحنة لتهزم المرض الخبيث.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟