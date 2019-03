الملحق الثقافي الأمريكي: She Can ينقل الخبرة بين رائدات الأعمال

قالت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية في القاهرة، روث آن ستيفنز، إن ملتقى (She Can - هي تستطيع) يسعى إلى أن ينقل خبرات رائدات الأعمال الناجحات إلى رائدات العمل المبتدئات.



وأضافت ستيفنز في تصريحات صحفية، على هامش ملتقى (She Can) الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم الجمعة برعاية من السفارة الأمريكية في القاهرة، في إطار احتفال السفارة بيوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس من كل عام، أن السفارة حرصت على أن يكون ضمن الملتقى ورش عمل لتبادل الخبرات بين رائدات الأعمال، من خلال (ركن الإرشاد).



وأوضحت أن الهدف من (ركن الإرشاد) هو تسليط الضوء على التجارب الناجحة لرائدات الأعمال، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات بين رائدات الأعمال الناجحات والمبتدئات، والاستفادة من خريجات برامج التبادل التى تنظمها السفارة الأمريكية.



وتابعت أن عدد رائدات الأعمال المشاركات في هذه الورشة بلغ 50 رائدة أعمال سعين لنقل خبراتهن في مجالات عملهن المختلفة التي شملت الإعلام والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، كما أن عدد المشاركات اللاتى تلقين الإرشاد والتوجيه بلغ عددهم حوالى 700 مشارك، حتى الآن، ومازال العدد قابل للزيادة نظرا لاستمرار فعاليات اليوم.