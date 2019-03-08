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سيارات

سانج يونج تطلق أيقونتها رباعية الدفع كورنادو

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:23 م
صدى البلد
مصباح المصرى
بعد النجاح الكبير الذى حققه الصانع الكوري الشهير سانج يونج فى العديد من الأسواق العالمية.

أطلقت الشركة النموذج الجديد من أيقونتها رباعية الدفع الشهيرة كورنادو التي تعد من أقوى الموديلات الاقتصادية حيث يجمع التصميم الخارجي للسيارة الجديدة بين تصاميم موديل ريكستون الذي أطلقته الشركة العام الماضي وملامح من السيارة التي استعرضتها عند إعلانها عن مشروع إي-أس.ىي.في.

ويمتلك الهيكل الخارجي ديناميكية هوائية عالية لزيادة السرعة، بينما صممت قمرة القيادة وفقا لمفاهيم بليز كوكبيت.

وتم تزويد القمرة بأحدث الأنظمة التقنية، فضلا عن شاشة كبيرة قياس 10.25 بوصة يمكن من خلالها التحكم بمختلف خصائص المركبة، ومشاهد الصور من أنظمة الملاحة وكاميرات المراقبة التي تغطي محيط السيارة بالكامل.

وطرحت الشركة الكورية سانج يونج أيقونتها الجديدة بنوعين من المحركات، الأول يعتمد على البنزين بسعة لترين وآخر ديزل توربيني سعة 1.6 لتر بقوة 116 حصان.

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