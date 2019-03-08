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انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:44 م
ملتقى She Can بالجامعة
ملتقى She Can بالجامعة الأمريكية
مـــحـــمــــد مــجــــــدي - تصوير: أبانوب نبيل
انطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات ملتقى «She Can - هي تستطيع»، الذي تنظمه الجامعة الأمريكية برعاية السفارة الأمريكية في القاهرة، احتفالا باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من العام الجاري.

يهدف الملتقى إلى دعم المرأة ومساعدتها على اكتشاف قدراتها في مجال ريادة الأعمال في مختلف المجالات سواء التعليم أو الإعلام أو الحرف اليدوية.

وقدم الملتقى عددا من الفعاليات التي تعمل على تشجيع المرأة ومساندتها كنصف المجتمع وأنها طاقة يجب الاستفادة منها، من خلال عمل العديد من ورش العمل التي جمعت بين رائدات أعمال نجاحات وبين المشاركات في الملتقى.

كما عرض الملتقى نماذج عدة للنساء اللاتي استطعن أن يحققن حلمهن بمختلف المجالات التي ينتمين لها سواء الإعلام والتمثيل مثل الفنانة علا رشدي أو الحرف اليدوية أو مجال الاتصالات وغيرها، كما سمح للشركات الناشئة بالتواجد في المتلقى ومساركة خبراتها للحضور، وأيضا عرض المنتجات التي تنوعت أغلبها في إطار الحرف اليدوية أو التروبج لسلعة ما أو تطبيق معين في مجالا الاتصالات.

وعن الملتقى صرحت الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية في القاهرة، روث آن ستيفنز، إن ملتقى (She Can - هي تستطيع) يسعى إلى أن ينقل خبرات رائدات الأعمال الناجحات إلى رائدات العمل المبتدئات.

وأضافت ستيفنز في تصريحات صحفية، على هامش ملتقى (She Can)، أن السفارة حرصت على أن يكون ضمن الملتقى ورش عمل لتبادل الخبرات بين رائدات الأعمال، من خلال (ركن الإرشاد).

وأوضحت أن الهدف من (ركن الإرشاد) هو تسليط الضوء على التجارب الناجحة لرائدات الأعمال، وإتاحة المجال لتبادل الخبرات بين رائدات الأعمال الناجحات والمبتدئات، والاستفادة من خريجات برامج التبادل التى تنظمها السفارة الأمريكية.

وتابعت أن عدد رائدات الأعمال المشاركات في هذه الورشة بلغ 50 رائدة أعمال سعين لنقل خبراتهن في مجالات عملهن المختلفة التي شملت الإعلام والتعليم وتكنولوجيا المعلومات، كما أن عدد المشاركات اللاتى تلقين الإرشاد والتوجيه بلغ عددهم حوالى 700 مشارك، حتى الآن، ومازال العدد قابل للزيادة نظرا لاستمرار فعاليات اليوم.
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية
انطلاق She Can لتحفيز المرأة واكتشاف قدراتها برعاية أمريكية

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