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محافظات

محافظ أسيوط: رفع الوعي السياحي للطلاب بالرحلات والندوات

الجمعة 08/مارس/2019 - 05:59 م
محافظ أسيوط: رفع
محافظ أسيوط: رفع الوعي السياحي للطلاب بالرحلات والندوات
إيهاب عمر
واصلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة أسيوط تنظيم الندوات ورحلات التوعية السياحية والأثرية لزيادة الوعي السياحي لدى الطلاب والشباب بناء على توجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط وتنفيذًا لبروتوكول التعاون مع عدد من الهيئات والمؤسسات والمديريات الخدمية المختلفة ؛ وذلك بتنظيم رحلات وندوات تثقيفية سياحية لطلاب مدارس إدارة صدفا التعليمية والفائزين بمسابقة "اعرف بلدك".

وأكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على أهمية إقامة الندوات وتنظيم الرحلات للمواطنين بمختلف فئاتهم والعمل على رفع الوعي السياحي وتعريفهم بالأماكن السياحية والأثرية التي تمتلكها المحافظة والتي تمثل مختلف الحضارات مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم وإزالة العقبات التي قد تواجه تنظيم ندوات ورحلات للقطاعات والهيئات المختلفة لتنمية السلوك الفردي لدى المواطنين بكافة فئاتهم وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الهام سواء بتشجيع السياحة الداخلية والترويج والدعاية للسياحة الخارجية.

فيما أوضح عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة إن الهيئة نظمت رحلة للفائزين بالمسابقة الشهرية التي اطلقتها الهيئة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" للمرة الخامسة إلى متحف السلام الذي يحتوي على 4 آلاف قطعة أثرية من مختلف العصور ودير السيدة العذراء بدرنكة والذي يعتبر من أهم نقاط رحلة العائلة المقدسة مشيرًا إلى إلقاء محاضرة ومناقشة الفائزين بأهمية هذا القطاع الهام وأبرز الأماكن السياحية والثقافية والدينية التي تزخر بها المحافظة وتمثل حضارات وثقافات مختلفة عبر العصور.

وأضاف إنه تم تنظيم ندوة لحوالي 180 طالبا من مدارس قرية الدوير التابعة لمركز صدفا بالمراحل التعليمية المختلفة ضمن برنمج خمسة سياحة فضلًا عن عرض فيلم تسجيلي عن محافظة أسيوط وابرز مقومات الجذب وذلك عقب إلقاء ندوتين ومناقشة الطلاب في هذا القطاع الهام لتوعيتهم بحضارة محافظتهم وإلقاء الضوء على السياحة وفوائدها في دعم الاقتصاد القومي بالإضافة إلى تنظيم مسابقات سياحية وتوزيع الجوائز على الفائزين لافتًا إلى استمرار تنظيم الندوات والمحاضرات والرحلات الداخلية للفائزين بالمسابقة الشهرية وطلاب المدارس في مراحل التعليم المختلفة خلال أوقات الدراسة والعطلات الرسمية لخلق جيل يعتز بثقافته وتاريخه ويقوي الانتماء للوطن.

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