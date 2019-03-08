مصطفي بكري: 250 حالة طلاق في مصر يوميا.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تواجه أزمة كبرى في مسألة ارتفاع نسب الطلاق، التي وصلت 44% خلال العام الماضي، مؤكدا أن هناك حالة طلاق كل 4 دقائق.



وتابع، بكري خلال تقديمة برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن مصر تملك أعلى معدل طلاق في العالم، وتتجاوز الـ 250 حالة يوميا.



وطالب الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة بأن تولي اهتماما بتلك القضية الاجتماعية الهامة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج، والذي أطلق عليه "مودة".