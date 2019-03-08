ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نائب رئيس البعثة الأمريكية: نريد تمكين المرأة على أرض الواقع

الجمعة 08/مارس/2019 - 08:44 م
نائب رئيس البعثة
نائب رئيس البعثة الأمريكية مع محرر صدى البلد
مــحـمــد مــجـدي - أحمد محرم - تصوير: أبانوب نبيل
قالت نائب رئيس البعثة الأمريكية في القاهرة، دوروثى شيا، إن حكومة بلادها تتمتع بشراكة قوية للغاية مع نظيرتها المصرية في مجال دعم المرأة وتأهيليها للمراكز القيادية، مؤكدة أن الحكومة المصرية تسهل على السفارة مهمة دعم المرأة إلى حد كبير من خلال العديد من الفعاليات التي تتبناها السفارة.

وأضافت لـ«صدى البلد»: إننا نريد أن نرى تمكين المرأة واقعًا، نريد أن نرى ذلك في المجتمع وفي الحكومة وفي مجالات أخرى، لأننا نعلم أنه كلما كان وضع المرأة قويًا كانت الفائدة أعظم لأسرهن وللمجتمع وللاقتصاد.

وتابعت: ولذلك فالسؤال الآن هو: ما الطرق المناسبة التي نصل بها إلى هذه النتيجة؟ لقد تحدثت على سبيل المثال عن بعض المنح الدراسية التي منحناها للنساء، وفرص التبادل الطلابي، إننا نحاول أيضًا أن ندربهن على التحدث بالإنجليزية بطلاقة لأن ذلك يفتح أبوابًا كثيرة أمامهن.

وأكدت أن البرامج الأمريكية الموجهة لدعم المرأة تقدم لها التدريب الفني، وعملنا مع الحكومة المصرية لإنشاء مدارس للمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا من الفتيات كي تتسنى لهن دراسة العلوم والرياضيات، ونحن نفعل ذلك من أجل الطلبة الذكور أيضًا، وأعتقد أن الحكومة المصرية راضية للغاية عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وسيكون من الأفضل أن تكون هناك واحدة من تلك المدارس في كل محافظة.

وحول تنفيذ السفارة لمشروعات تؤهل المرأة المصرية في المحافظات الأكثر فقرا، قالت نائب القائم بأعمال السفير الأمريكي، بالتأكيد، وأنا زرت قبل أسبوعين مدرسة ثانوية فنية بمحافظة أسوان، وهي تركز على تدريس مصادر الطاقة المتجددة، وهي مدرسة مشتركة للبنين والبنات، تؤهل خريجيها لأداء عمل عظيم في وظائفهم، وسوف تتسابق الشركات داخل محافظتهم نفسها لتعيينهم بمجرد تخرجهم، وهم متخصصون بإنتاج الطاقة المتجددة، سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ورأيتهم أثناء العمل على تشغيل الألواح الشمسية على سبيل المثال، طلبة وطالبات يعملون جنبًا إلى جنب، وكان ما رأيته مثيرًا للإعجاب.

وتابعت: إننا نقدم أيضًا منحًا لدراسة الماجستير في إدارة الأعمال، وهي شهادة مهمة للغاية في الولايات المتحدة، التي تدعم منحًا مقدمة لنساء مصريات قادمات جميعًا من مناطق فقيرة للحصول على هذه الشهادة في الولايات المتحدة ثم العودة إلى مصر وتطبيق ما درسنه في أعمالهن، وهكذا فإن هناك أمثلة عديدة على أوجه الشراكة بيننا في هذا المجال.

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة ووزارة التربية والتعليم يكرمان خريجي مدارس "ستم" الثانوية

افتتاح فصول الطاقة الشمسية بمدرسة "بنبان" بأسوان

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعليم تطلقان منهجًا دراسيًا للطاقة المتجددة

الغيطاني: دخول مصر في تحالف الطاقة الشمسية يعظم من الإنتاج المحلي

نائب رئيس البعثة الأمريكية: المرأة المصرية نشيطة للغاية في سوق العمل

ترشيحاتنا

شاهد.. شاب مختل عقليًا يتسلل إلى قبر والده ويختبئ به ليودعه

أصيبت بالسرطان فتخلى عنها زوجها.. وهزمت المرض اللعين.. فيديو

مدرب فيتا كلوب: المركز الأخير يطاردنا محليًا ونسعى للفوز على الأهلي

برلماني: نخشى انتشار أفكار رامي مالك بين الشباب المصري

قرية الشوبك تحتفل بإنهاء خلاف ثأري بين عائلتين.. فيديو

تعيينات جديدة في قطاع الناشئين بنادي الزمالك

محمد صلاح عريس الجولة الـ21 بالمظاليم .. ريمونتادا تاريخية على القناة وتصدر القاهرة

العثور على جثة منتجة افلام مدفونة بحديقة منزلها بـ لندن .. صور

دماء ذكية فدت الوطن.. تضحيات الشهداء تدفعنا للأمام نحو التنمية والازدهار.. فيديو

شرط وحيد لـ تاكيس لقيادة وادي دجلة 3 مواسم قادمة فى الدورى

مدرب جورماهيا وتصريح ناري عن مواجهة الزمالك الأحد

شاهد.. تفاصيل مثيرة في مقتل طفل البرميل بالجيزة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للمرأة.. وزيرة ألمانية بدرجة عاملة نظافة (فيديو وصور)

المنتخب الأوليمبي يبدأ عمليات الإحماء لـ ودية مالاوي.. صور

طاقم حكام ودية المنتخب الأوليمبي.. ومالاوى يعاين أرضية الملعب

باحثة البادية.. حكاية ملك ناصف أول امرأة مصرية دعت إلى تحرير النساء..صور

لجنة من الكاف تتفقد ملعب الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا.. صور

فيديو

توفيق عكاشة: روسيا هزت عرش أمريكا بفرضها لغة القوة.. فيديو
توفيق عكاشة يكشف الحل الوحيد لخفض الأسعار وزيادة دخل المواطن.. فيديو
دماء ذكية فدت الوطن.. تضحيات الشهداء تدفعنا للأمام نحو التنمية والازدهار.. فيديو
في يوم الشهيد.. كلمات مؤثرة من السيسي للأبطال: ربنا يجمعنا بيهم أو يجعلنا منهم.. فيديو
الشهيد البطل لا يزال حيا.. والسيسي يؤكد: تضحياتهم وتد يوضع من أجل مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجولة 5 من منافسات المجموعة 4 بدوري أبطال أفريقيا ؟