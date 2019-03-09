عبد الله السعيد برفقة زوجته في أحدث ظهور لهما

نشر عبد الله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، صورة جمعته مع زوجته عبر حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.



وانتقل عبد الله السعيد، من القلعة الحمراء إلى نادي أهلي جدة السعودي لمدة موسمين بمقابل مادي وصل إلى 3.5 مليون دولار، بعد الإعارة لنادي كوبس الفنلندي لمدة شهرين بعدما قرر الأهلي عرضه للبيع على خلفية توقيعه للزمالك، وانضم مؤخرا لنادى بيراميدز.



ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة ، بعدما خاض 24 مباراة في المسابقة ، فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط .

