رامي مالك ودانيال كريج يبدآن تصوير أول مشاهد فيلم جيمس بوند في إيطاليا

اختار فريق عمل فيلم "bond 25"، ضمن سلسلة أفلام "جيمس بوند" الشهيرة مدينة ماتيرا الإيطالية؛ لتصوير أول مشاهد الفيلم الذي سيبدأ تصويره في يونيو المقبل.





ووصل قرابة ٥٠٠ شخص من فريق عمل الفيلم؛ من أجل التحضير لتصوير الفيلم والاستعداد بشكل كبير لمشاهد الأكشن الصعبة.





ولم ينتهِ فريق عمل الفيلم من اختيار باقي أبطال العمل الذي انضم إليهم النجم العالمي ذو أصول مصرية رامي مالك لتقديم شخصية الشرير ذي الأسنان المعدنية أمام البريطاني دانيال كريج.





ومن المقرر طرح الفيلم شهر يونيو ٢٠٢٠ بعد الحيل تصويره لأكثر من مرة بسبب تغير المخرج.