شاهد مهارات أحمد السقا في تخطي الحواجز بالحصان

نشر الفنان أحمد السقا، صورة له وهو يتخطي الحواجز بالحصان، وذلك على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



وعلق السقا، على الصورة قائلًا: "الحمد لله".



جدير بالذكر أن النجم أحمد السقا يعرف بين جمهوره وفى الوسط الفنى بحبه الشديد للخيل والفروسية، فهو من أكثر الفنانين الذين يجيدون ركوب الخيل والتعامل معه، وله العديد من الحكايات مع الخيل الخاص به، بخلاف فهمه ودرايته الكاملة بهم.