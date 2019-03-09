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حوادث

الداخلية تتصدى للمخالفات.. ضبط أكثر من 22 ألف قضية متنوعة

السبت 09/مارس/2019 - 09:19 م
صور أرشيفية - ألاجهزة
صور أرشيفية - ألاجهزة الامنية
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسوان، الإسكندرية، الفيوم، القليوبية، المنيا" بشن حملات أمنية وانضباطية مكبرة، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسة بترسيخ مقومات الأمن والاستقرار، للانطلاق بمسيرة العمل الوطنى لآفاق مرحلة جنى ثمار التنمية والازدهار، ومكافحة الجرائم بشتى صورها ، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.. فقد 

حيث وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة أمنية وإنضباطية مكبرة ، أسفرت جهودها عن ضبط الآتى: (19 قضية تموينية متنوعة ، 591 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 418 حكم قضائى متنوع). 

فيما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية وإنضباطية مكبرة ، تمكنت خلالها من ضبط ( 4 قطع سلاح نارى ، 24 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، 56 قطعة سلاح أبيض ، 42 قضية تموينية متنوعة ، 224 مخالفة مرافق ، 2735 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4689 حكم قضائى متنوع ، فحص 10 شقق مفروشة وإيجار جديد ،ضبط 8 قضايا مصنفات فنية ، ضبط 4 قضايا أحداث). 

وفى سياق متصل وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم حملة أمنية وإنضباطية مكبرة ، تمكنت خلالها من ضبط ( 3 قطع سلاح نارى ، قضية مخدرات ، 97 قضية تموينية ، 315 مخالفة مرافق ، 972 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 1044 حكم قضائى متنوع). 

كما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية وإنضباطية مكبرة ، تمكنت خلالها من ضبط ( 8 قطع سلاح نارى ، 13 قضية مخدرات ، 23 قضية تموينية ، 875 مخالفة مرورية متنوعة ، تنفيذ 5876 حكم قضائى متنوع). 

و وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا حملة أمنية وإنضباطية مكبرة ، تمكنت خلالها من ضبط ( 5 قطع سلاح نارى ، 2 قضية مخدرات ، 2 قطعة سلاح أبيض ، 60 قضية تموينية ، 409 مخالفة مرافق ، 3876 مخالفة مرورية ، 12 قضية فى مجال المسطحات ، تنفيذ 1103 حكم قضائى متنوع). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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