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رياضة

إيقاف صبري رحيل بسبب اعتراضه على الجلوس بدكة البدلاء

الأحد 10/مارس/2019 - 06:10 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد السكندرى إيقاف اللاعب صبري رحيل نتيجة اعتراضه على الجلوس على دكة البدلاء.

وقال صلاح الدين، في تصريحات عبر قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر: "رحيل يعاني من حالة استعجال ما أدى إلى تصرفه بشكل خاطئ، خاصة أنه غير جاهز فنيا"، وتابع: "أنه يقدر شعور صبرى رحيل فى رغبته بالمشاركة فى المباريات".

وأضاف: "اعتراض صبري رحيل غير مقبول ولدينا لائحة صارمة بخصوص هذا الأمر، وللأسف موقفه اصطدم باللائحة، وبالتالي كان القرار إيقاف وغرامة مالية كبيرة وتحويل للتحقيق".

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