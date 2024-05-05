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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمرتبات مجزية .. توفير فرص عمل في القليوبية

وظائف
وظائف

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، عن توافر 21 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف التي أعلنتها الوزارة مؤخرا لعدد من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدأ التقديم للوظائف بمكاتب العمل والمديرية والوزارة.

وقال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ان الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل، وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها تشمل 21 فرصة في شركتين للغازات والملابس الجاهزة بالعبور وشبرا الخيمة، بمرتبات مجزية.

وتتوافر الوظائف كالتالي: 
شركة جودكو للغازات بالعبور 
- مدير مالي خبرة 10سنوات
- محاسب خبرة 5 سنوات 
- أمين مخازن 3 سنوات خبرة 
- 2 فني شحن سنتين خبرة 
- فني ميكانيكا 
وعلى أن يكون المؤهل عالي ومتوسط حسب كل وظيفة والسن من 25 إلى 45 سنة والراتب حسب المقابلة.

شركة تيكر للملابس الجاهزة بشبرا الخيمة 
5 عمال إنتاج 
5 عمال تعبئة 
5 عمال سنجر

وأشار المحافظ إلى أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية، تأتي في إطار المساعدة على مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة بجانب توفير عمل أمن من حيث المميزات والمرتبات وتوفير التأمينات الاجتماعية والصحية، مشيرا إلى أنه يمكن التقديم للوظائف الجديدة بالقليوبية عبر مكاتب العمل في كل مدن المحافظة ومديرية العمل بمجمع المصالح الحكومية ببنها كورنيش النيل، بجوار ديوان المحافظة في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الاسبوع ماعدا العطلات الرسمية، والجمعة والسبت.

القليوبية مديرية العمل النشرة القومية التخصصات المطلوبة مكاتب العمل المديرية

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