العدد يرتفع لـ 70 ألف.. شركات التكنولوجيا الكبرى تواصل طرد وتسريح الموظفين

تجاوزت عمليات تسريح الموظفين في مجال التكنولوجيا، الـ70 ألفًا، في شهر أبريل 2024، حيث ألغت شركات كبرى من بينها “أبل وجوجل وأمازون وإنتل” آلاف الوظائف.

وفي أبريل الماضي، شهدت الشركات الكبرى مثل “تسلا وأبل وجوجل" تخفيضات كبيرة في أعداد الوظائف، مما أثر على أكثر من 20 ألف موظف على مستوى العالم.

ونعرض فيما يلي، أبرز شركات التكنولوجيا التي نفذت أكبر عمليات تسريح حتى أبريل 2024.

شركة أبل

سرحت شركة أبل 614 موظفًا، في أول تخفيض كبير للوظائف منذ انتهاء أزمة كوفيد - 19، وقيل إن الموظفين المتأثرين هم جزء من مجموعة المشاريع الخاصة لشركة أبل، وبعضهم كان يعمل في مشروع السيارة ذاتية القيادة الذي تم إلغاؤه.

وتقول المصادر إن العدد قد يكون أعلى، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الموظفين الذين يعملون في الخارج فقدوا وظائفهم أيضًا.

شركة جوجل

قامت شركة جوجل بتسريح "الكثير" من الموظفين في فرق Python وFlutter وDart، وقال متحدث باسم جوجل إن تخفيضات الوظائف جزء من إعادة الهيكلة، وأن الموظفين المتأثرين لديهم خيار التقدم لشغل أدوار مفتوحة أخرى داخل الشركة.

شركة أمازون

أنهت أمازون عمل مئات الموظفين في قسم الحوسبة السحابية، مما أثر على فرق المبيعات والتسويق والتكنولوجيا في المتاجر الفعلية، ويعد تسريح العمال جزءًا من جهود الشركة لتبسيط المجالات المستهدفة والتركيز على أهداف العمل الأساسية.

شركة إنتل

أكدت شركة إنتل أنها ستقوم بتسريح ما يقرب من 62 موظفًا في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا.

وبدأت الشركة جولة جديدة من عمليات تسريح العمال في مجموعة المبيعات والتسويق كجزء من عملية إعادة التنظيم.

شركة Tesla تسلا

طردت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية المملوكة للمياردير إيلون ماسك آلاف الموظفين عبر أقسام متعددة.

وتهدف عمليات تسريح العمال إلى تقليل عدد الموظفين العالميين في شركة تسلا بنحو 10%، حيث تحاول الشركة كبح التكاليف وسط ضعف المبيعات وتكثيف المنافسة السعرية.

شركة Edtech Byju

قامت شركة Edtech Byju بتسريح حوالي 500 موظف، أي ما يقرب من 3٪ من قوتها العاملة، بسبب أزمة التمويل والاضطرابات بين المستثمرين.

وتؤثر عمليات تسريح العمال على أدوار المبيعات والتسويق والتدريس كجزء من إعادة الهيكلة المستمرة.

وفي عام 2023، طردت الشركة 4500 موظف.

شركة ويرلبول

طردت شركة ويرلبول لصناعة الأجهزة المنزلية حوالي 1000 موظف بأجر على مستوى العالم كجزء من جهودها لخفض التكاليف.

ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة ما يصل إلى 400 مليون دولار من التكاليف هذا العام.

ووفقًا للملف السنوي للشركة، كان لديها حوالي 59000 موظف على مستوى العالم في العام الماضي وتتوقع أن تتحمل حوالي 50 مليون دولار من رسوم إعادة الهيكلة في عام 2024.