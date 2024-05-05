عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

العدد يرتفع لـ 70 ألف.. شركات التكنولوجيا الكبرى تواصل طرد وتسريح الموظفين

شركات التكنولوجيا
شركات التكنولوجيا الكبرى تواصل الطرد والتسريح

تجاوزت عمليات تسريح الموظفين في مجال التكنولوجيا، الـ70 ألفًا، في شهر أبريل 2024، حيث ألغت شركات كبرى من بينها “أبل وجوجل وأمازون وإنتل” آلاف الوظائف. 

وفي أبريل الماضي، شهدت الشركات الكبرى مثل “تسلا وأبل وجوجل" تخفيضات كبيرة في أعداد الوظائف، مما أثر على أكثر من 20 ألف موظف على مستوى العالم. 

ونعرض فيما يلي، أبرز شركات التكنولوجيا التي نفذت أكبر عمليات تسريح حتى أبريل 2024. 

شركة أبل

سرحت شركة أبل 614 موظفًا، في أول تخفيض كبير للوظائف منذ انتهاء أزمة كوفيد - 19، وقيل إن الموظفين المتأثرين هم جزء من مجموعة المشاريع الخاصة لشركة أبل، وبعضهم كان يعمل في مشروع السيارة ذاتية القيادة الذي تم إلغاؤه.

وتقول المصادر إن العدد قد يكون أعلى، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الموظفين الذين يعملون في الخارج فقدوا وظائفهم أيضًا.

 

شركة جوجل 

قامت شركة جوجل بتسريح "الكثير" من الموظفين في فرق Python وFlutter وDart، وقال متحدث باسم جوجل إن تخفيضات الوظائف جزء من إعادة الهيكلة، وأن الموظفين المتأثرين لديهم خيار التقدم لشغل أدوار مفتوحة أخرى داخل الشركة.

 

شركة أمازون 

أنهت أمازون عمل مئات الموظفين في قسم الحوسبة السحابية، مما أثر على فرق المبيعات والتسويق والتكنولوجيا في المتاجر الفعلية، ويعد تسريح العمال جزءًا من جهود الشركة لتبسيط المجالات المستهدفة والتركيز على أهداف العمل الأساسية. 

 

شركة إنتل 

أكدت شركة إنتل أنها ستقوم بتسريح ما يقرب من 62 موظفًا في مقرها الرئيسي في سانتا كلارا، كاليفورنيا. 

وبدأت الشركة جولة جديدة من عمليات تسريح العمال في مجموعة المبيعات والتسويق كجزء من عملية إعادة التنظيم.

 

شركة Tesla تسلا 

طردت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية المملوكة للمياردير إيلون ماسك آلاف الموظفين عبر أقسام متعددة. 

وتهدف عمليات تسريح العمال إلى تقليل عدد الموظفين العالميين في شركة تسلا بنحو 10%، حيث تحاول الشركة كبح التكاليف وسط ضعف المبيعات وتكثيف المنافسة السعرية.

 

شركة Edtech Byju 

قامت شركة Edtech Byju بتسريح حوالي 500 موظف، أي ما يقرب من 3٪ من قوتها العاملة، بسبب أزمة التمويل والاضطرابات بين المستثمرين. 

وتؤثر عمليات تسريح العمال على أدوار المبيعات والتسويق والتدريس كجزء من إعادة الهيكلة المستمرة. 

وفي عام 2023، طردت الشركة 4500 موظف.

 

شركة ويرلبول 

طردت شركة ويرلبول لصناعة الأجهزة المنزلية حوالي 1000 موظف بأجر على مستوى العالم كجزء من جهودها لخفض التكاليف. 

ومن المتوقع أن توفر هذه الخطوة ما يصل إلى 400 مليون دولار من التكاليف هذا العام. 

ووفقًا للملف السنوي للشركة، كان لديها حوالي 59000 موظف على مستوى العالم في العام الماضي وتتوقع أن تتحمل حوالي 50 مليون دولار من رسوم إعادة الهيكلة في عام 2024.

عمليات تسريح الموظفين تسريح تسريح الموظفين طرد الموظفين شركات التكنولوجيا الكبرى الوظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

رد فعل صادم من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك أمام سموحة

شم النسيم.. الأرصاد تكشف عن طقس غدا الاثنين

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

رايح يعتزل .. نجم الزمالك السابق ينتقد عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

أيمن الرقب: إسرائيل وافقت على إطلاق سراح مروان البرغوثي بهذا الشرط

إيلون ماسك يتنبأ بأن الدولار لن يساوي شيئًا .. ما القصة ؟

14 خدمة مقدمة.. وزير الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج|فيديو

رغم مراوغات إثيوبيا.. تدفق حصة مياه تاريخية من منابع النيل لـ مصر

حملات مقاطعة وإفراجات جمركية.. أسباب انخفاض أسعار اللحوم في مصر

إسرائيل تسلمت رد حماس.. إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات هدنة غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تغريمه 50 ألف جنيه.. حقيقة رحيل موهوب الأهلي بعد جمع متعلقاته

تعليق صادم من ناقد موضة على ملابس هيفاء وهبي في البحرين| شاهد

سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. مبلغ خرافي

أخبار السيارات| الصين تغزو أوروبا.. أسرع طراز في العالم.. انخفاض أسعار سيات ربع مليون جنيه.. 7 نصائح لزيادة مدى الأنواع الكهربائية.. وشركة ستعيد للمشترين أموالهم حال انخفاض أسعار المنتجات

فيديو

فيه ناس عايزين يخلصوا مني والأهلي مش في حساباتي.. تصريحات مثيرة لعمرو وردة

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

يا نحلة.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ