عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وحدة المصريين خط الدفاع الأول عن استقرار الوطن

صدى البلد

هنأ النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، جموع الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، قائلا: مصر ستبقى نسيج واحد ووطن واحد للمسلمين والمسيحيين على السواء لا مجال لفرقة أو فتنة او خلاف.

ولفت "المغازي"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن وحدة المصريين هي خط الدفاع الأول والرئيسي ضد مؤامرات أهل الشر والفرقة، متقدما بخالص التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط في مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن  يجعله عيد خير وبركة على الجميع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وحدة شعب مصر واستعداد المصريين للمضي قدما نحو التنمية والازدهار، يأتي من خلال تعزيز الأخوة والمحبة والتعايش بين أطياف المجتمع، فكلنا نسيج واحد مسلمين ومسيحيين، ودعواتنا أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار في ظل جهود مضنية تبذلها الدولة المصرية وقيادتها السياسية نحو المستقبل.

وتوقف المغازي، أمام المحاولة الإرهابية السافرة التي حاولت بها جماعة الاخوان المسلمين خلال عام 2013 وقبل 11 سنة أن تفرق بين مسلمي مصر وأقباطها فردوا في نحورهم، واثبت الشعب المصري الأصيل انه نسيج واحد، كما أن الموقف الوطنية للكنيسة المصرية خلال عهد السيسي وقبله وعلى مدى العصور مضرب الامثال.

واختتم المهندس يسري المغازي، بالقول: إن عيد القيامة المجيد عيد فرحة للمصريين جميعا، وهو تجسيد لأبرز وأجمل وأقوى معاني الوحدة الوطنية في البلاد على مدى الزمن.

يسري المغازي مجلس النواب الأقباط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طليقة نجم الأهلي السابق تخلع الحجاب

قصير وضيق.. شاهد إطلالات إلهام شاهين في لوس أنجلوس تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إصابة محمد عبده بالسرطان وخضوعه للعلاج في باريس

أحمد حسن يعلن خروج أحمد عبد القادر من حسابات الأهلي

داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

صفقة للتاريخ.. نجم منتخب المغرب على أعتاب الأهلي في الصيف

بفضل ضعف الطلب.. تراجع في أسعار اللحوم البلدي بالأسواق

عودة محمد شريف لـ الأهلي.. وتصرف صادم من كولر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

العدد يرتفع لـ70 ألفا.. شركات التكنولوجيا الكبرى تواصل طرد وتسريح موظف

مباراة ماراثونية.. ليفربول يهزم توتنهام 4-2 في الدوري الإنجليزي

طائرات الاحتلال تقصف عدة مدن جنوبي لبنان

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق شبرا بنها الحر

السلطات الإسرائيلية تداهم مقر قناة الجزيرة بالقدس المحتلة بعد قرار وقف عملها

سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. برقم خرافي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان إليسا في أمريكا يثير ضجة.. برقم خرافي

أخبار السيارات| الصين تغزو أوروبا.. أسرع طراز في العالم.. انخفاض أسعار سيات ربع مليون جنيه.. 7 نصائح لزيادة مدى الأنواع الكهربائية.. وشركة ستعيد للمشترين أموالهم حال انخفاض أسعار المنتجات

محمد عبده يعلن إصابته بمرض خطير| تفاصيل غير متوقعة عن حالته الصحية

ليست فيراري.. أفضل سيارة في التسارع من الصفر لـ100 كم| ما هي؟

فيديو

هدايا شم النسيم.. إجازة وتخفيضات من الحكومة للمواطنين

يا نحلة.. هيفاء وهبي تطرح أحدث أغانيها

وباء جديد يهدد هذه الدولة .. والطقس الحار وراء انتشاره.. فيديو

رياح محملة بالرمال والأتربة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التغذية العلاجية وصحة الإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ