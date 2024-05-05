برلماني: وحدة المصريين خط الدفاع الأول عن استقرار الوطن

هنأ النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، جموع الأقباط بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، قائلا: مصر ستبقى نسيج واحد ووطن واحد للمسلمين والمسيحيين على السواء لا مجال لفرقة أو فتنة او خلاف.

ولفت "المغازي"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن وحدة المصريين هي خط الدفاع الأول والرئيسي ضد مؤامرات أهل الشر والفرقة، متقدما بخالص التهاني لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة الأقباط في مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيا الله أن يجعله عيد خير وبركة على الجميع.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وحدة شعب مصر واستعداد المصريين للمضي قدما نحو التنمية والازدهار، يأتي من خلال تعزيز الأخوة والمحبة والتعايش بين أطياف المجتمع، فكلنا نسيج واحد مسلمين ومسيحيين، ودعواتنا أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار في ظل جهود مضنية تبذلها الدولة المصرية وقيادتها السياسية نحو المستقبل.

وتوقف المغازي، أمام المحاولة الإرهابية السافرة التي حاولت بها جماعة الاخوان المسلمين خلال عام 2013 وقبل 11 سنة أن تفرق بين مسلمي مصر وأقباطها فردوا في نحورهم، واثبت الشعب المصري الأصيل انه نسيج واحد، كما أن الموقف الوطنية للكنيسة المصرية خلال عهد السيسي وقبله وعلى مدى العصور مضرب الامثال.

واختتم المهندس يسري المغازي، بالقول: إن عيد القيامة المجيد عيد فرحة للمصريين جميعا، وهو تجسيد لأبرز وأجمل وأقوى معاني الوحدة الوطنية في البلاد على مدى الزمن.