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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| الصين تغزو أوروبا.. أسرع طراز في العالم.. انخفاض أسعار سيات ربع مليون جنيه.. 7 نصائح لزيادة مدى الأنواع الكهربائية.. وشركة ستعيد للمشترين أموالهم حال انخفاض أسعار المنتجات

نشرة السيارات
نشرة السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أهم 7 نصائح لزيادة مدى بطارية سيارتك الكهربائية

هناك أوقات - بالضبط كما هو الحال في السيارات التي تعمل بالبنزين - تحتاج فيها إلى التركيز على المدى الذي يمكنك الوصول إليه باستخدام بطارية واحدة. وهناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها لتحقيق أقصى عدد من الإنجازات بالطاقة الكهربائية بنفسك. قد لا تحتاج إليها للوصول إلى وجهتك، ولكن كلما قل استخدامك للكهرباء، ستقل تكلفة تشغيل سيارتك.

 

الغزو الصيني.. هجوم تجاري على السوق الأوروبية يصل إلى 4 ملايين سيارة

يواجه قطاع السيارات في الوقت الحالي تحولًا جذريًا نحو السيارات الكهربائية، وهو التحول الذي يجلب معه تحديات كبيرة وفرصًا هائلة للصناعة. 

 

انخفضت ربع مليون جنيه.. أسعار ومواصفات سيات تاراكو 2024 في مصر

تعتبر سيارات سيات تاراكو موديل 2024 من بين الخيارات المثيرة المتوفرة في السوق المحلية، حيث تأتي بفئتين تبدأ أسعارهما من 2.2 مليون جنيه، وكان وكيل سيات في مصر قد أعلن خلال منتصف الشهر الماضي، عن تخفيضات تتراوح بين 200 إلى 250 ألف جنيه لبعض فئات سيارات "تاراكو".

 

حال انخفاض الأسعار.. شركة سيارات تتعهد بإعادة الأموال للمشترين حتى هذا الموعد

قام وكيل سيارات ساوايست في مصر بخطوة جريئة عبر الإعلان عن سياسة حماية السعر للعملاء، فاعتبارًا من الآن وحتى 30 يوليو، تقدم الشركة ضمانًا بإعادة أي فروقات في الأسعار إذا انخفضت تكلفة سيارات ساوايست خلال هذه الفترة.

 

ليست فيراري.. أفضل سيارة في التسارع من الصفر لـ60| ما هي؟

 

هل تتساءل عن أفضل السيارات في التسارع من الثبات إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة؟ تتنوع هذه السيارات بين الهجينة والكهربائية، وهي مثيرة بكل المقاييس.

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