الأرصاد: استقرار الطقس.. حار نهارا وشديد البرودة ليلا

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية، وارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة لتصل إلى 25 لـ 26 درجة.



وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى» أن يستمر الطقس معتدل حتى يوم الثلاثاء المقبل، وبعدها نشهد موجة لنشاط الرياح ويعود الطقس إلى معدله الطبيعي.



وحذر رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية في الصباح الباكر خاصة في الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، مشيرا إلى أن الطقس حار على جنوب البلاد نهارا معتدل على باقي الأنحاء شديد البرودة ليلا.





