ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

السيسي: مواقع التواصل الاجتماعي كان لها تأثير سلبي خلال أحداث 2011

الأحد 10/مارس/2019 - 11:19 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كـريـم الخـطيب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وسائل القتال في تدمير الدول تطورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، والتي تتمثل في حروب الجيل الرابع والخامس من الحروب، موضحًا أن الوسائل الحديثة تعتمد على تدمير الدول وفرض الإرادة عليها.

وأضاف «السيسي» خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أن حروب الجيل الرابع والخامس لا تعتمد على الوسائل المباشرة وإنما تعتمد على الشائعات وتحطيم آمال وثقة الشعوب لهدف تدمير الدول.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي كان لها تأثير سلبي خلال أحداث 2011، لافتًا إلى أنه حذر كثيرا من الشائعات خلال الفترة الأخيرة.

ترشيحاتنا

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

قتل مهندس بالمعاش داخل مجمع مواقف دمنهور على يد مجهولين

لطيفة تعلق على وفاة 11 رضيعا في تونس: حسبي الله ونعم الوكيل

رويترز: توقعات بعودة الرئيس الجزائري بوتفليقة إلى البلاد اليوم

اليوم.. محاكمة المعزول محمد مرسي فى اقتحام الحدود الشرقية

الرئيس السيسي يشهد اليوم الندوة التثقيفية بمناسبة يوم الشهيد

اليوم.. ليفربول يلتقي بيرنلي.. ومحمد صلاح يتطلع للهدف الـ50

رامي رضوان عن فيديو موظفة مركز علاج الكبد: بها كمية تبلد غير طبيعية.. فيديو

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم الأحد.. فيديو

شيما صابر بصحبة محمد النني في لندن: من الرائع رؤية صديقي العزيز

الكوتشي يقتل عريس الدقهلية.. تفاصيل قتل سائق توك توك على يد صديقه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بيت بناه بواب المنصورة وعين أعيان القاهرة واستخدمه علماء الحملة الفرنسية.. صور

هزمت الإعاقة وتولت منصبا قياديا.. نادية الفرماوي نموذج مشرف لكفاح المرأة.. صور

جينفير لوبيز ترتبط رسميا بأليكس رودريجرز.. صور

عاش هنا يوثق حكايات إحسان عبدالقدوس بين الزمالك وروز اليوسف .. صور

إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز الباجور بالمنوفية.. صور

فيديو

السيسي: المتسبب في حادثة قطار محطة مصر سيحاسب بالقانون.. فيديو
السيسى للمصريين: أنا مش رئيس لكم انا واحد منكم.. فيديو
السيسي: يجب إنشاء صندوق لتفادي أزمة اقتصادية في 2060
الرئيس السيسي: كل المدن الجديدة ليست من موازنة الدولة.. فيديو
السيسي: أنا رجل صادق وأمين وشريف.. وهقابل ربنا على كل كلمة وفعل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟