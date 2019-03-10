السيسي: مواقع التواصل الاجتماعي كان لها تأثير سلبي خلال أحداث 2011

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن وسائل القتال في تدمير الدول تطورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، والتي تتمثل في حروب الجيل الرابع والخامس من الحروب، موضحًا أن الوسائل الحديثة تعتمد على تدمير الدول وفرض الإرادة عليها.



وأضاف «السيسي» خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، أن حروب الجيل الرابع والخامس لا تعتمد على الوسائل المباشرة وإنما تعتمد على الشائعات وتحطيم آمال وثقة الشعوب لهدف تدمير الدول.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي كان لها تأثير سلبي خلال أحداث 2011، لافتًا إلى أنه حذر كثيرا من الشائعات خلال الفترة الأخيرة.