مركز الملك سلمان يقدم مساعدات للمتضررين بالصومال وسوريا واليمن

تواصل السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهودها الإنسانية المتنوعة في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة من أجل تخفيف معاناة شعوبها، جراء الأزمات الإنسانية التي تمر بها.



وفي هذا السياق، قام المركز أمس بتوزيع 3,000 سلة غذائية عاجلة، تزن 270 طنًا، للمتضررين من الفيضانات فى مدينة كسمايو التابعة لإقليم جوبا لاند بالصومال، يستفيد منها 18,000 فرد.



وفي لبنان، قام المركز بتوزيع 400 سلة غذائية تزن 29 طنًا و600 كيلو جرام، و800 فرشة للأسر السورية اللاجئة في بلدة الناعمة بمحافظة جبل لبنان.



وفي اليمن، دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المساعدات الطبية المقدمة لمستشفى الغيضة المركزي بالمهرة، وشملت المساعدات أجهزة الغسيل الكلوى ومعدات خاصة بالمختبر وقسم الأشعة.



وقام المركز أيضا بتوزيع 450 سلة غذائية، تزن 33طنًا و300 كيلو جرامًا، على النازحين والمتضررين في قرى مديرية حيران بمحافظة حجة باليمن، يستفيد منها 2,700 فرد.



جدير بالذكر أن مساعدات المركز للشعب اليمني بلغت حتى الآن 328 مشروعًا.