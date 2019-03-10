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الرئيس السيسي يصافح زوجة الشهيد مصطفى الوتيدي بعد تأثره بحديثها

الأحد 10/مارس/2019 - 12:55 م
صدى البلد
كـريـم الخـطيب
صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب مصطفى أحمد الوتيدي شيماء عبد السميع تقديرا لها بعد تأثره بحديثها خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

وقالت «عبد السميع» إن زوجها الشهيد كان يتمتع بالصفات الجيدة التى يتمتع بها منها التواضع والأخلاق الحميدة وحبه الشديد للجميع، مضيفة أن كل هذه الصفات دفعتها للزواج منه وتنجب منه 3 أطفال.

وأوضحت زوجة الشهيد، أنها اكتسبت خلالها سنين الزواج تلك الصفات وهي الصبر وتحمل المسئولية، متابعة: "كان دائما يقولي لها إنها الأم 
والأب"، منوهة أن أولاده مفتخرين به إضافة إلى أنه متمني انهم يكونوا في يوم مثل والدهم.

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