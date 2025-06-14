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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل

سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل
سرق 3 شقق بالتسلق في السلام.. قرار جهات التحقيق ضد عاطل
إسلام دياب

قررت جهات التحقيق إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمة الجنح  بتهمة السرقة للشقق السكنية في السلام.

اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة الشقق السكنية فى منطقة السلام بأسلوب التسلق، وأضاف المتهم بارتكاب 3 وقائع سرقات بنفس الأسلوب.

تمكن رجال المباحث من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة السلام أول، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق"، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وبعرضه على النيابة المختصة أصدرت قرارها المتقدم.

عقوبة السرقة في القانون

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

جهات التحقيق عاطل محاكمة محكمة الجنح سرقة

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