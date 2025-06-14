انقلاب نصف نقل بالصحراوي الشرقي في أخميم بسوهاج وإصابة السائق

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بأجهزة كهربائية، ما أسفر عن إصابة السائق بإصابات متفرقة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ووجود مصاب على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نصف نقل تابعة لإحدى الشركات الخاصة، قيادة المدعو "محمود ر. أ. ع"، 41 عامًا، سائق، ومقيم بمحافظة القاهرة.

ومحملة بكمية من الأجهزة الكهربائية، اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة باشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية الطبية.

وبسؤال قائد السيارة ومرافقه المدعو "لطفي س. ع. م"، 20 عامًا، مندوب مبيعات بالشركة المشار إليها ومقيم بمحافظة الجيزة، أيدا مضمون ما حدث ونفيا وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.