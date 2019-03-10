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شاهد.. أغنية مصطفى عاطف عن الشهيد خلال الندوة التثقيفية

الأحد 10/مارس/2019 - 01:22 م
صدى البلد
شيماء مجدي
ألقى المنشد مصطفى عاطف أغنية عن الشهيد، وذلك خلال الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم خلال الندوة عرض فيلم عن الشهداء بالإضافة إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.

يذكر أنه في التاسع من مارس من كل عام، تحتفل القوات المسلحة بـ "يوم الشهيد"، حيث استشهد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة في ٩ مارس ١٩٦٩ وذلك خلال تفقد جنوده في الصفوف الأمامية على خط القنال.

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