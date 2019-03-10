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ديني

حكم صلاة من رفع رأسه من السجود قبل الإمام

الأحد 10/مارس/2019 - 07:34 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه من رفع رأسه من السجود قبل الإمام عن سهو أو بالخطأ فصلاته صحيحة.

وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم من رفع رأسه من السجود قبل الإمام؟»، أنه إذا رفع المصلي رأسه قبل الإمام فعليه أن يرجع فيسجد، ثم يرفع بعد الإمام، فإن فعل ذلك جاهلًا بالحكم فلا شيء عليه، والصلاة صحيحة.

وتابعت: أما إذا يعلم بحكم الشرع، وتعمد هذا، ولم يرجع للسجود؛ فصلاته باطلة ويعيدها، أما إن كان جاهلًا فالصلاة صحيحة، ولا يعد إلى ذلك، فإذا رفع رأسه يحسب أن الإمام رفع ثم علم أنه لم يرفع فعليه أن يرجع ويسجد، ثم يرفع بعد أن يكبر الإمام ويرفع رأسه.

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