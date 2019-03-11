تصميمات مميزة وساحرة في عرض أزياء سارة أنسي.. صور

شارك عدد كبير من نجوم ونجمات الفن ومشاهير المجتمع خلال عرض أزياء سارة أنسي، والذي يقام لأول مرة في مصر بعد مشاركتها في أسبوع الموضة بنيويورك ولندن وباريس.



وقدمت مصممة الأزياء "سارة أنسي" عرض أزياء لطرح خط أزياء جديد للملابس الجاهزة، والتخطيط المستقبلى للبراند العالمي الجديد.



وقد برزت التصميمات فخر الصناعة في الخارج؛ لكي نرتقي بالصناعة المصرية، وذلك فيما أقام عرض الأزياء في أحد فنادق القاهرة الكبرى.



وجاء في مقدمة الحضور الإعلامية الكبيرة بوسي شلبي والفنانة مي عمر، وخبير المجوهرات الكبير مصطفي نصار مالك معارض ارام للمجوهرات.