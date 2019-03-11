ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تصميمات مميزة وساحرة في عرض أزياء سارة أنسي.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:59 ص
تصميمات مميزة وساحرة
تصميمات مميزة وساحرة في عرض ازياء سارة انسي
آية التيجي
شارك عدد كبير من نجوم ونجمات الفن ومشاهير المجتمع خلال عرض أزياء سارة أنسي، والذي يقام لأول مرة في مصر بعد مشاركتها في أسبوع الموضة بنيويورك ولندن وباريس.

وقدمت مصممة الأزياء "سارة أنسي" عرض أزياء لطرح خط أزياء جديد للملابس الجاهزة، والتخطيط المستقبلى للبراند العالمي الجديد.

وقد برزت التصميمات فخر الصناعة في الخارج؛ لكي نرتقي بالصناعة المصرية، وذلك فيما أقام عرض الأزياء في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وجاء في مقدمة الحضور الإعلامية الكبيرة بوسي شلبي والفنانة مي عمر، وخبير المجوهرات الكبير مصطفي نصار مالك معارض ارام للمجوهرات.
تصميمات مميزة وساحرة في عرض أزياء سارة أنسي.. صور
تصميمات مميزة وساحرة في عرض أزياء سارة أنسي.. صور
تصميمات مميزة وساحرة في عرض أزياء سارة أنسي.. صور
تصميمات مميزة وساحرة في عرض أزياء سارة أنسي.. صور
تصميمات مميزة وساحرة في عرض أزياء سارة أنسي.. صور

ترشيحاتنا

علي جمعة يحذر من إكمال الصلاة عند الشعور بالنعاس لهذا السبب

عمرو أديب يستعرض السيرة الذاتية للفريق كامل الوزير: رجل ذو إنجازات كثيرة

انتحار مصري شنقا في الكويت

علي جمعة: الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات وإنما جاء ليحد ويمنع

اليوم.. مجلس الأعمال المصري الياباني يبحث جذب استثمارات جديدة

أول تعليق من الاتحاد السكندري على أزمة صبري رحيل .. فيديو

حسيت باستشهاده قبل ما يقولولي.. والدة الشهيد مصطفى تحكي قصة بطولة وتضحية ووفاء

هند عبد الرسول.. تتحدى المستحيل لتصل إلى قمة هرم النجاح بقنا

جارسيا: أدعو نادر شوقي للكشف عن أسباب استبعاد رمضان صبحي

شاهد .. كيف احتفلت ليلى علوي بعيد ميلاد يسرا.. فيديو

10 أشياء صادمة يجب أن تعرفيها عن صحة الثدي وفرص الإصابة بالسرطان

الإنتاج الحربي يشارك فى معرض الدفاع الدولي بالعراق IQDEX 2019

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا.. يوثق رحلة انتقال أحمد رمزي من الإسكندرية إلى الزمالك وعلاقة البلياردو بدخوله عالم الفن..صور

السلم الخفي .. قطعتان أثريتان تكشفان سر أبو الهول .. صور

ظهور نادر لزوج ووالدة يسرا فى الاحتفال بعيد ميلادها .. صور

شاهد.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

والد شهيد كرم القواديس: راض بقضاء الله وابنى مش خسارة في مصر.. صور

فيديو

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو تفاديا للزحام.. فيديو
رشا مجدي عن تولى الوزير حقبة النقل: بداية لوقف نزيف الدماء..فيديو
فرح سعيد: وزير النقل الجديد يؤدي اليمين الدستورية خلال ساعات.. فيديو
مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟