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مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11 -3- 2019 والقنوات الناقلة

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:57 ص
إسراء أشرف
يشهد اليوم الإثنين، 11 مارس 2019، إقامة العديد من المواجهات في الدوري المصري، ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مواجهة في الدوري الإيطالي والألماني، ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

الدوري المصري الممتاز:
الداخلية X مصر للمقاصة - 3:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
حرس الحدود X إنبي - 5:30 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية
وادي دجلة X طلائع الجيش - 8:00 مساءً - On Sport HD - النيل الرياضية

دوري أبطال آسيا:
الزوراء العراقي X الوصل الإماراتي - 4:00 ظهرًا - beIN SPORTS HD 4 -الكأس 7 HD
الوحدة الإماراتي X الاتحاد السعودي - 5:00 مساءً - beIN SPORTS HD 3 - الكأس 8 HD
الريان القطري X لوكوموتيف طشقند - أوزبكستان.. - 5:35 مساءً - beIN SPORTS HD 2 - الكأس 3 HD
النصر السعودي X ذوب آهن اصفهان الإيراني - 5:45 مساءً - beIN SPORTS HD 1 - الكأس 6 HD

الدوري الإيطالي:
روما X إمبولي - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 4

الدوري الألماني:
فورتونا دوسلدورف X آينتراخت فرانكفورت - 9:30 مساءً - beIN SPORTS HD 5

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