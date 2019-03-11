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اقتصاد

مصر تشارك فى فعاليات أكبر معرض عقاري في العالم MIPIM 2019

الإثنين 11/مارس/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
يشارك وفد مصرى رفيع المستوى، فى فعاليات معرض "MIPIM 2019- ميبم 2019"، بمدينة كان الفرنسية، فى الفترة من 12 : 15 مارس 2019، حيث تشارك الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقطاع الخاص، فى جناح يتضمن مشروعات المدن الجديدة، التى تنفذها الوزارة، والمشروعات التى تنفذها كبرى شركات التطوير العقارى فى مصر.

وأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن مصر تشارك هذا العام وللمرة الأولى بجناح رسمى فى المعرض، يضم مشروعات الوزارة، خاصة مشروعات مدن: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وغيرهما، وكذا المشروعات التى تنفذها كبرى الشركات المصرية فى مجال التنمية والاستثمار العقارى، موضحًا أن هذا المعرض، هو أكبر معرض عقارى فى العالم، حيث يعد ملتقى لكبار المستثمرين العقاريين على مستوى العالم، وكذا صناديق الاستثمار، ويُعد فرصة كبيرة لتسويق المشروعات المصرية، وزيادة فرص الاستثمار الأجنبى بالداخل، ويعتبر خطوة نحو تصدير العقار المصرى للخارج، باعتباره من أهم السلع التى بدأ الاهتمام مؤخرا بتصديرها للخارج.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الإسكان سبق أن وقعت اتفاقية لمشاركة الدولة المصرية للمرة الأولى بمعرض "MIPIM 2019" العقارى، بمدينة كان الفرنسية.

مصر تشارك فى فعاليات أكبر معرض عقاري في العالم MIPIM 2019
مصر تشارك فى فعاليات أكبر معرض عقاري في العالم MIPIM 2019
مصر تشارك فى فعاليات أكبر معرض عقاري في العالم MIPIM 2019
مصر تشارك فى فعاليات أكبر معرض عقاري في العالم MIPIM 2019
مصر تشارك فى فعاليات أكبر معرض عقاري في العالم MIPIM 2019

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