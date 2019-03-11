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عمرو أديب: يسرا تقترب من سن النضج وبتصغر كل سنة.. فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 11:37 م
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
محمد القاضي
هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفنانة يسرا بعيد ميلادها، معقبا: «كل سنة وإنت طيبة يا يسرا».

وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «أنا بحب يسرا وأعرفها من زمان، ولو عايز تلخص حياة يسرا في كلمة فهي الجدعنة، ويسرا جدعة، وعمر ما حد طلب منها حاجه».

وأضاف: «يسرا صاحبة صاحبتها والأجمل أن يسرا الآن تقترب من سن النضج، وبتصغر كل سنة وبتحافظ على قوامها وشكلها، ودائما سعيدة في كل المصائب والمشاكل».

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