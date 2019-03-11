عمرو أديب: يسرا تقترب من سن النضج وبتصغر كل سنة.. فيديو

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفنانة يسرا بعيد ميلادها، معقبا: «كل سنة وإنت طيبة يا يسرا».
وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «أنا بحب يسرا وأعرفها من زمان، ولو عايز تلخص حياة يسرا في كلمة فهي الجدعنة، ويسرا جدعة، وعمر ما حد طلب منها حاجه».
وأضاف: «يسرا صاحبة صاحبتها والأجمل أن يسرا الآن تقترب من سن النضج، وبتصغر كل سنة وبتحافظ على قوامها وشكلها، ودائما سعيدة في كل المصائب والمشاكل».
وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «أنا بحب يسرا وأعرفها من زمان، ولو عايز تلخص حياة يسرا في كلمة فهي الجدعنة، ويسرا جدعة، وعمر ما حد طلب منها حاجه».
وأضاف: «يسرا صاحبة صاحبتها والأجمل أن يسرا الآن تقترب من سن النضج، وبتصغر كل سنة وبتحافظ على قوامها وشكلها، ودائما سعيدة في كل المصائب والمشاكل».