عمرو أديب: يسرا تقترب من سن النضج وبتصغر كل سنة.. فيديو

هنأ الإعلامي عمرو أديب، الفنانة يسرا بعيد ميلادها، معقبا: «كل سنة وإنت طيبة يا يسرا».



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «أنا بحب يسرا وأعرفها من زمان، ولو عايز تلخص حياة يسرا في كلمة فهي الجدعنة، ويسرا جدعة، وعمر ما حد طلب منها حاجه».



وأضاف: «يسرا صاحبة صاحبتها والأجمل أن يسرا الآن تقترب من سن النضج، وبتصغر كل سنة وبتحافظ على قوامها وشكلها، ودائما سعيدة في كل المصائب والمشاكل».

